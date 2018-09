El Barcelona reacciona tras conocer que Messi quedó fuera del 'The Best' de la FIFA

Luego de que el argentino Lionel Messi quedara fuera de los finalistas al premio 'The Best' de la FIFA, el Barcelona se ha pronunicado mediante redes sociales asegurando que el argentino es el mejor futbolista del mundo.

Messi: ''Que Cristiano no esté en el Madrid, les hace menos buenos''

El equipo azulgrana no tardó en reaccionar al conocer que Cristiano Ronaldo, Modric y Salah, fueron los candidadatos a ha dicho galardón y reivindicó a Messi como el 'The Best'.

''No existen dudas para los fans del Barça. Él (Messi) es el mejor. Y punto'', sentenció el Barcelona, añadiendo la foto del '10' azulgrana.