Lopetegui: ''No hablé con Cristiano, pero sabía que quería irse del Real Madrid''

Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, concedió una entrevista para 'Onda Cero', donde reveló que antes de que tomara las riendas del conjunto merengue, ya estaba informado sobre la salida del portugués Cristiano Ronaldo.

El entrenador madridista también se pronunció a los fichajes, al arranque de la temporada y además a la relación que mantiene con sus jugadores.

Salida de Critiano Ronaldo

''No hablé con él, es un tema que cuando llegué, Cristiano ya había mostrado el interés de irse claramente. El club le facilitó en alas del jugador que ha sido, un futbolista tremendo, y eso le permitió esa inquietud y deseo que tenía. Yo respeté esa estrategia que ya estaba tomada''.

Neymar, Mbappé, Hazard...

"No voy a hablar de jugadores que no están en nuestro equipo, me gusta Bale, Benzema, Asensio, Isco... los nuestros. Nos van a ayudar a ganar, los otros merecen respeto, pero no atención''.

Los fichajes

''Transmití desde el principio que la plantilla que tenía me encantaba, los jugadores que tenemos son muy buenos en todas las líneas. Está plantilla capacitada para competir por todos los títulos''.

Mariano Díaz

''Hablé con él antes de que llegase, pero la meta es que estábamos encantados con que viniera. Nos va a ayudar muchísimo, conoce la casa, la exigencia del Madrid. Le llamo para decirle lo que pienso futbolisticamente de él''.

Vinícius Jr

''Estuvimos viendo al Castilla, sí. Ahí juega. Tuvieron opciones de ganar, pero lo hicieron bien. No bajé al vestuario, tenía que cumplimentar la familia. Vinícius hizo un buen partido, marcó dos goles''.

Courtois

''Estoy informado de su fichaje. Es un portero fantástico, estamos encantados con nuestros porteros''.

¿Cómo decide su portero en el Real Madrid?

''Hablo con ellos solos evidentemente. Son conversaciones privadas. Con normalidad lo hacemos, como entendemos que hay que hacerlo. No dije que el que juegue Liga va a jugar Champions, en su momento lo diremos. Pueden participar varios porteros en la temporada''.

Final contra el Atlético de Madrid por la Supercopa de Europa

''Cuando pierdes la final estás triste lógicamente, éramos conscientes que hicimos cosas buenas en la final. Intentamos ganarlo y no lo conseguimos, felicitamos al Atlético. Hicimos un buen partido en líneas generales, no el que teníamos que hacer porque hubiésemos ganado. Pero nos dio pistas para seguir trabajando en lo que estábamos''.

Inicio de la temporada

''Hemos empezado bien, pero es el comienzo y luego tenemos tres semanas duras con la Champions. Hemos logrado el objetivo de los nueve puntos y solo quiero que los jugadores continuen sanos''.

Su relación con el equipo

''Me tratan de tú, claro, soy muy joven. De todo, míster, Julen. La puerta de mi despacho está abierta para cualquiera''.

Sobre el VAR

''Ha venido para mejorar. Hay que prepararse para hacer celebraciones con gatillazo. Cuando las cosas vengan y no estén a favor hay que aceptarlo. Beneficia a la justicia del partido, tenemos que acostumbrarnos a la gestión''.