Neymar acusó al árbitro del Brasil-El Salvador de hacer "una payasada"

Brasil aplastó 5-0 a El Salvador en partido amistoso y tras el juego el acatante Neymar atizó con todo contra el árbitro norteamericano Jair Marrufo quien le mostró una amarilla por considerar que este se dejó caer en el área simulando un penal.

"Con todo el respeto, que no nos pongan a Brasil árbitros como este. No nos puede pitar a nosotros los partidos. Es que es difícil para los jugadores que venimos aquí a defender nuestra elección y encontrarnos con alguien que quiere aparecer, ser el protagonista. Creo que no es algo favorable para el deporte", dijo tras el juego.

Y continuó: "Me han hecho penales, faltas y aún así veo la tarjeta amarilla. Es un poco una falta de respeto, no solo conmigo sino también con los demás compañeros".

El futbolista del PSG de Francia aseguró que el colegiado estadounidense llegó a hacer "una payasada".

"Jugar con cartulina amarilla es complicado. Una persona que viene aquí a pitar un partido de Brasil, que es una selección grande, y hace una payasada de este tipo no es correcto. Si él no quiere pitar penal, bien. Pero la amarilla no era necesaria. Todo el mundo aquí sabe que fue falta, que fue dentro del área y entonces era pena", atizó.

Al brasileño le consultaron por la sonrisa que soltó el silbante tras la polémica jugada.

"Yo no sé qué tengo que hacer para convivir con ese tipo de cosas. No sé cómo puedo quedarme de pie en ese tipo de jugadas. Creo que hay que acabar con esto, pero no depende de mí. Es por eso que no dije nada y seguí con mí fútbol", cerró.