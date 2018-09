Douglas Costa se disculpa por haber escupido a un rival

El extremo brasileño de la Juventus Douglas Costa pidió disculpas a sus compañeros y a los aficionados de su equipo en las redes sociales después de haber sido expulsado en el partido contra el Sassuolo por haber escupido a Federico Di Francesco.



"Quiero disculparme con los hinchas de la Juventus por esta reacción fuera de lugar en el partido de hoy. Presento mis excusas también a mis compañeros que siempre han estado a mi lado en los buenos y en los malos momentos", escribió Douglas Costa en Instagram tras el encuentro que venció la Juventus por 2-1.



En los últimos minutos del partido, Costa se encaró con Di Francesco en diversas ocasiones, propinándole también un codazo antes del escupitajo, una imagen rápidamente difundida por las cadenas deportivas italianas.



El jugador fue expulsado tras la intervención del videoarbitraje (VAR).



"Fue feo, soy consciente y presento mis disculpas ante todo el mundo por ello. Recuerdo que este hecho aislado no se corresponde a lo que siempre demostré durante mi carrera", añadió el brasileño, que podría ser fuertemente sancionado por su gesto.



Hasta su entrenador Massimiliano Allegri le reprochó lo sucedido: "Quizá estaba un poco enfadado por una falta anterior, pero no tiene importancia porque este tipo de cosas no deberían ocurrir nunca. Tenemos que evitar absolutamente caer en las provocaciones".