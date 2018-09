'Chucky' Lozano coquetea con el Barcelona: "Sería un sueño jugar ahí"

El delantero mexicano Hirving Lozano, jugador del PSV Eindhoven, primer rival del Barça en la Champions, admitió que para él "sería un sueño jugar en el futuro" en el equipo azulgrana.

Leer más: Ernesto Valverde y su mensaje al Chucky Lozano



En la víspera del partido, 'Chucky' Lozano no dudó en calificar el partido de mañana como "el más importante" de su carrera a nivel de clubes, más allá de los disputados en el pasado Mundial con la selección de México.



"Jugamos ante un gran equipo, en un gran estadio, con grandes jugadores, lo voy a disfrutar al máximo y voy a dar lo mejor de mí", dijo el delantero.



El exjugador de Pachuca ha empezado la temporada con muy buen pie. Anotó dos goles en la eliminatoria previa de la Champions frente al BATE Borisov y en las primeras cinco jornadas de la Eredivisie ha anotado cuatro goles y dio un asistencia.



Preguntado sobre si conoció el interés del Barça a raíz del buen Mundial que hizo, Lozano comentó que "gracias a Dios" el torneo mundialista se le dio bien.



"Muchos clubes se interesaron y mi representante me dijo que había interés del Barça. Para mí sería un sueño venir en el futuro a este club. Ahora lo importante es disfrutar de mi paso por el PSV", insistió.



El 'Chucky' Lozano explicó que de pequeño tenía pósters del Barça en su habitación: "Este equipo es muy representativo para todo el mundo".



En cuanto al Barça, Lozano destacó que es "un gran equipo" con "grandes jugadores" y que el PSV tratará de hacerlo "lo mejor posible y que luego salga bien".



Recordó que en el equipo azulgrana jugó su entrenador, Mark van Bommel, y una de las leyendas del fútbol mexicano: Rafa Márquez. "Sabía que habían jugado juntos aquí", dijo Lozano, quien admitió que la preparación de este partido ha sido "especial" para él.



"Será un sueño cumplido jugar aquí. Es muy importante para mí y lo voy a disfrutar mucho", insistió el delantero mexicano, que calificó a Leo Messi como "el mejor jugador del mundo", un futbolista "temible".



En cuanto a la composición del grupo (comparte el grupo con Tottenham e Inter de Milán), el ex de Pachuca admitió que el sorteo no le fue nada propicio a su equipo.



"Lo principal es jugar cada partido al máximo y ojalá se nos dé bien", insistió Lozano, que considera que el inhabitual horario del partido de mañana no es ningún problema. "Es un horario agradable, es bueno para todos".