El nuevo delantero del Houston Dynamo, Romell Quioto, salió al paso de las declaraciones del técnico de la Selección Jorge Luis Pinto, quien expresó su malestar con el jugador por no haberle comunicado que no estaría en la Copa de Naciones, esto por fichar para el Houston Dynamo de la MLS.

"Ayer estuve leyendo eso y creo que el profe es una persona que yo aprecio y le tengo respeto por todo lo que ha hecho por mí, pero él ya lo sabía, yo ya había hablado con él que iba fichar por el Houston y me dijo que me quería tener presente en la Copa Uncaf, que fuera a los microciclos, pero es algo que se manejó a nivel de equipo y Selección, yo no puedo hacer nada", inició contando en EXCLUSIVA a DIEZ.

Pinto argumentó que: "Quioto no ha tenido ni el detalle de decirme: Oiga, no voy a ir a la Selección y eso me molesta porque hemos sido muy respetuosos, lo hemos apoyado y hemos estado presentes con él en todo momento".

El atacante dice que tenía ganas de ir a la Copa Centroamericana, pero no estaba en sus manos la decisión. Espera que esto no le afecte en las futuras convocatorias.

"Por ahí entiendo el malestar y no lo llamé, le he dicho que mi deseo es ir a la Uncaf siempre estaba, pero que no era yo quien mandaba, sino el equipo. Espero que esto no vaya a afectar y pueda ser convocado para las eliminatorias", agregó el ex del Olimpia.

¿Te preocupa este tema o vas a hablar con él? Se le consultó y fue claro.

"Si él está molesto tiene sus razones, yo las respeto y si me toca hablar con él lo haré, ya sea por teléfono o en persona. Yo voy a tratar de hablar con él y decirle que soy de los jugadores que siempre estará cuando me necesite, lo mismo que lo he hecho en otras ocasiones. Él me llevó a los Olímpicos y he sido un jugador que le he respondido y espero seguir trabajando, para cuando decida llamarme estar preparado.

SE DISCULPÓ VÍA MENSAJE CON PINTO

Romell Quioto expresa al ver las palabras del seleccionador, se puso en contacto con él y le agradeció el apoyo, también se puso a su disposición para futuras convocatorias.

"Leí la nota y le mandé un mensaje, él me contestó hoy en la mañana le comenté que mi deseo de estar en la Selección siempre estará. Me dijo que había sido una persona que siempre me había respetado y que por qué antes le insistía y ahora no. Yo le dije que estaba de vacaciones con la familia y que estaba desactualizado del tema y no era que no quería comunicarme con él. Yo sé que el profe es una persona muy seria y que va a entender el tema. Esta no es una decisión mía, sino del Houston", sentenció.

El ariete reitera que su deseo junto al de Alberth Elis era poder jugar con la Bicolor el torneo en Panamá, pero que al llegar al club de la MLS les confirmaron que no iban.

"Hemos hablado con Elis que queríamos estar en Copa Centroamericana, pero hasta el mismo técnico Wilmer Cabrera nos dijo que no estábamos disponibles. Era una bonita oportunidad para hacer un buen trabajo y ayudar a la Selección. No, nosotros no logramos decirle nada a ellos, ya que ya se había tomado la decisión que no íbamos a estar".

TAMPOCO ESTARÁ EN EL AMISTOSO CON JAMAICA

La Selección de Honduras disputará en el mes de marzo un amistoso ante Jamaica en Houston y Quioto adelanta que tampoco estará en ese encuentro.

"No vamos a poder participar. Entonces no podemos hacer nada, es un tema de Houston y la Selección".

¿Será que el Houston tuvo miedo a una lesión?, fue la última consulta y su respuesta fue contundente: "Claro, por eso es que yo no me hice presente a los microciclos. Ellos tenían medio que me fuera a lesionar, pero el tema no viene desde ahorita. Hay que tener paciencia y seguir trabajando".