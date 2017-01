Jorge Luis Pinto: “Sientan la camisa siempre, no solo cuando les conviene”

Jorge Luis Pinto no se anda por las ramas y va directo en sus respuestas. Habla sobre la marcha de algunos jugadores al extranjero, dejando a la Selección abandonada y se refiere específicamente a Romell Quioto y Roby Norales, quienes aún lo tienen molesto.

Además, el entrenador habla de los partidos de eliminatoria contra Estados Unidos y Costa Rica. ¿Dónde jugarán por el castigo del estadio Olímpico? ¿Es el Morazán una opción? El timonel explica a detalle lo que están haciendo y el gusto que siente porque USA llevará a Honduras a San José, California.

¿Cuáles son los retos que tiene para este 2017 y me nombra el más importante de todos profesor?

Los retos con Honduras son muchos y el principal por encima de todos es la eliminatoria (al Mundial de Rusia), pienso que debemos de estar de nuevo en el Mundial y vamos a dar la pelea. Ojalá podamos compenetrar el equipo, contar con todos los jugadores, que no se los lesionen y poder tener un equipo más completo que el que he tenido hasta ahora.

¿Qué fue lo mejor y lo peor que le pasó en el 2016?

Lo peor fue perder en casa contra Panamá. Eso no me pasó por la cabeza y hay muchas atenuantes que hay que analizar. Lo mejor fue sin duda los Juegos Olímpicos, sin contar el partido contra Brasil (Honduras cayó 6-0).

¿Qué provecho se le puede sacar a la Copa Centroamericana donde debuta el viernes?

Es una madurez para algunos jugadores y un parámetro. Honduras siempre ha sido protagonista en la Copa Uncaf y tenemos que seguir así. Llevo un equipo que lo podemos llamar mixto, con algo de madurez, es parte del trabajo que tenemos que hacer y es parte del complemento para el equipo de la eliminatoria.

¿Qué opina del formato del torneo de la Copa donde juegan todos contra todos?

El formato en el que juegan de todos contra todos es bueno, es lo más justo, no el calendario que nos han impuesto de esa manera porque no se está tratando bien a Honduras. Soy claro y franco en decirlo.

¿En qué aspecto?

En la forma en que se elaboró el calendario. Es lógico que haya una preferencia para el local (Panamá) en muchos aspectos, pero creo que no se nos debe maltratar de la forma en que lo hacen poniéndonos a jugar dos veces al mediodía. En un calendario competitivo, hay un orden de todos contra todos. Yo sé porque he estudiado esos sistemas y no hay un orden.

El entrenador de la Selección de Honduras Jorge Luis Pinto atendió ayer a DIEZ.

¿Ya tiene definido el once inicial para el juego contra Nicaragua?

Tenemos preocupaciones en algunos puestos. Tenemos cuatro delanteros del equipo nacional que no están de alguna manera y son: Antony Lozano, Andy Najar, Alberth Elis y entre comillas Romell Quioto y eso nos afecta porque somos un equipo que no tiene un potencial de jugadores, nos quitan cuatro y uno dice: ¿Con qué quedamos? Nos quedan cuatro y vamos a estructurar un equipo con pocas rotaciones, primero por descanso y tengo tres alternativas de equipo.

¿Qué pasó con Romell Quioto? ¿Está molesto porque no va a Panamá?

Lo sentimos profundamente, pero yo quiero que los jugadores sientan la camiseta de Honduras siempre, no cuando les conviene, en eso tengo que ser franco, no todos, indudablemente, muy pocos y eso lo siento porque nosotros nos hemos brindado por ellos. La Federación se ha brindado por ellos, nuestro trabajo es fiel y sentimos que no tenemos la correspondencia. Hay intereses de algunas personas específicamente, de algunos empresarios que no nos están respetando nuestro ordenamiento a la Federación y la Selección. Lógico, ponen de primero el interés económico.

¿Con esto dice que estos jugadores (Romell Quioto y Roby Norales) buscaron primero sus beneficios y no el de la Selección?

Es un juego y siempre hay un diálogo y estos no lo han tenido. Siempre hay una comunicación de información… Entonces eso molesta y es irrespeto y lo que les he dicho a ellos es que yo los he respetado al máximo.

Leer: ROMELL QUIOTO LE RESPONDE A PINTO

¿A esta hora ya habló con ellos? ¿Le dieron explicaciones?

Uno me mandó un mensaje, pero no es la forma de comunicar.

Usted le ayudó a Eddie Hernández para que juegue en el Deportes Tolima. ¿Qué pasará con los otros que no tienen club como Jorge Claros y Diego Reyes?

Yo no estoy en eso. Le hablo claro a usted y al país, eso no es mi oficio (contratista), quise colaborar con un jugador que quiero que compita, que juegue, porque no puedo tener futbolistas en Selección sin competencia y estamos ayudando con algunos clubes como el caso de Eddie Hernández con Colombia. Pero lo demás que lo manejen los empresarios y los dirigentes y todo eso.

¿Qué pasará con estos jugadores si de aquí a marzo no tienen equipo?

Esa es mi preocupación y por eso es el afán de ayudarlos y que puedan jugar porque eso es clave para nuestro equipo.

Se habla que Estados Unidos llevará a Honduras a jugar a San José, California en marzo. ¿Qué piensa?

Bien, es una buena plaza, una que no tiene dificultades físicas en el sentido de la altura, del frío y otras cosas, ojalá y espero que la confirmen y miraremos la parte logística. Nos gusta jugar allá, los jugadores la conocen y esperamos hacer un partido que es determinante para nosotros.

Y hablando del juego elminatorio contra Costa Rica en casa... ¿Ya se definió dónde se jugará por el castigo al estadio Olímpico?

No. Estamos en ese estira y encoje, dialogando con Concacaf y ellos tienen que entender las circunstancias, no pueden ser tan tajantes de beneficiar únicamente algunas federaciones. La Concacaf la conforman las federaciones y uno no pude afectar a sus integrantes y vamos a mirar los hechos como se dieron, el presidente (Jorge Salomón) está muy atento a eso y en los próximos días se va a tomar una determinación.

¿Se habló que se puede jugar en el estadio Morazán de San Pedro Sula? ¿Lo avala?

No, no hemos pensando en nada, no me meta palabra porque no hemos pensando en ningún estadio. Pienso que debemos jugar en el estadio Olímpico porque no es un hecho contundente para una suspensión.

¿Qué provecho le sacará a los partidos amistosos de febrero y con qué jugadores contará?

Una muy cercana a la que estará en la Copa Centroamericana, si nos prestan los jugadores. Muchos de ellos no van a estar como el caso de Andy Najar y otros, pero esperamos tener algunos de ellos.

¿Ha sido dolor de cabeza lidiar con esto que no le prestan jugadores?

Es complejo y a veces uno se desilusiona tener que luchar pero hay que buscar todos los frentes.

¿Ve a Honduras campeona de la Copa Centroamericana?

Lo vamos a pelear, Panamá como local es duro y quiere ganar como sea la copa, como sea. Costa Rica es difícil, hay que mirar a Nicaragua que se viene preparando con tiempo, que ha estado en fogueo y eso inquieta. Pero los jugadores de Honduras tienen que meterse en la cabeza que tienen que ser protagonistas.

Viendo el listado de Honduras, no lleva nombres sobresalientes. ¿Es mejor ir como cenicienta?

Ojalá que podamos ganar la Copa, nos gusta y queremos. Honduras siempre fue protagonista de la Copa, ha estado peleando los primeros lugares muchas veces y queremos ratificar eso.

ELIMINATORIA JUNTA ENTRE CONCACAF-CONMEBOL

¿Cuál es su opinión de la idea de FIFA de unificar las eliminatorias de Concacaf y Conmebol?

Eso es muy bueno para el fútbol latinoamericano porque Sudamérica tiene muy buen nivel de fútbol, Centroamérica igualmente. Me parece que cabe esa idea para la región.

¿Un Mundial con 48 equipos no piensa que es una locura porque bajaría el nivel?

No. Yo pienso que más equipos en un Mundial no caben, la competencia es buena, práctica y funcional y con 32 es súper bueno, ya demasiados no caben.

¿Cómo se imagina una mezcla entre el nivel de Conmebol y Concacaf en eliminatoria?

Podría darse, es más amplia, más equipos, más cupos, más roce. Yo no descarto una vía de esas.

CORTITAS CON PINTO

¿Su once ideal de lo mejor a nivel mundial?

Hay muchos jugadores del mundo y no solo los que juegan en el Barcelona y Real Madrid. Yo veo fútbol internacional de mucho peso en otras regiones como en Brasil, no se puede descartar a África. Yo pienso que estos premios de los mejores del mundo está muy europeizado y se dejan por fuera muchas regiones.

¿Es justo ganador del Balón de Oro y el The Best Cristiano Ronaldo?

Puede ser. Yo siento que hay jugadores más importantes en su producción y no solo el título de un equipo, hay muchas cosas adjuntas en otras y de pronto son futbolistas muy productivos.