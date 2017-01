En la conferencia previa al viaje a Panamá para disputar la Copa Centroamericana, el técnico de Honduras, Jorge Luis Pinto, respondió a las interrogantes y se volvió a encender con la polémica con Romell Quioto.

Pinto criticó días atrás al atacante por no comunicarle que no estaría en el torneo de la Uncaf y al ser consultado nuevamente sobre el tema explotó.

El timonel de la Bicolor también dejó claro que sigue confiando que el juego ante Costa Rica en marzo se disputará en el estadio Olímpico.

¿Ya tiene equipo completo?

Desde la convocatoria diseñamos el equipo. De repente si hubo una o dos lesiones no destruye todo lo que habíamos planificado. Fueron dos jugadores como Bryan Acosta y Jonathan Paz. Los que quedaron me parece que los suplen bien. Creo que tenemos una nómina bien diseñada para una competencia que será cada 48 horas. Quiero que la gran mayoría compita. Que haga fútbol.

¿Es una ventaja que Honduras no llegue como favorito? Se coloca arriba a Panamá y Costa Rica

Sí, el calendario está para eso, pero en el fútbol hay sorpresas y miraremos.

¿El calendario está diseñado para que Panamá y Costa Rica gane esta copa?

Usted que es de la Liga, puede conocer y saber bien cuando se hacen calendarios.

Se habla que esta competencia no tiene nivel competitivo. ¿Qué opina?

Es lógico que a todos los equipos les fantal tres o cinco jugadores, pero hay elementos de mucho futuro en todos los equipos.

¿Qué tanto afecta su idea esta plaga de lesiones?

Pues afecta porque son jugadores que indudablemente podían actuar, pero igual hay gente de nivel que los van a reemplazar.

¿Qué veremos en el plano futbolístico de la Selección?

La estructura que ha venido mostrando, un equipo zonal y que presiona. Un equipo que juega bien al fútbol y que buscará los partidos como siempre.

El técnico de Nicaragua afirmó que lo conoce muy bien.

Es una opinión muy respetable. Igual a Henry lo conozco y a Nicaragua. Eso es válido, pero la validez total la da el campo de juego.

¿Honduras está obligado a ganar la Copa?

Es la intención. Obligado no hay nada en la vida, pero sí hay nuestro compromiso, deseo e interés ir a muerte a pelear el primer lugar.

¿Es ventaja comenzar con Nicaragua?

Ha evolucionado, no es fácil. Es un adversario complicado y de esa manera lo vamos a tener.

¿Hay algo que le inquiete en este momento?

De lo nuestro no hay ningún problema, todo está normal. Hay que ver lo que pueda pasar allá.

Desde su perspectiva ganadora, ¿tomaría como un fracaso no quedar campeón?

No, hay que ver el partido. Siempre digo porque no preguntan lo contrario. Miremos el positivismo que necesita la vida el fútbol, parece que estimula y da confianza.

¿Necesita Honduras este trofeo?

Necesita, es bueno. Sobre todo porque van jugadores que marcarán un impacto. Cuando uno gana la seguridad la tiene los jugadores. Hay más confianza y tranquilidad. Cuando hay indecisión y dudas.

¿Podría aparecer con dos atacantes ante Nicaragua?

Sí, con dos y tres. Ya he dicho una frase que para mí es histórica. El posicionamiento de los jugadores no indica la funcionalidad. Puedo jugar con tres delanteros, pero ser más defensivo.

Oportunidad para darle seguimiento a Luis "Buba" López...

A algunos, debemos estar sujetos a cualquier riesgo y tener la gente preparada. Si es "Buba" uno de ellos, debemos tenerlo listo y así otros.

Está listo un plan B si no se obtiene respuesta por el castigo al Olímpico.

No, siempre he señalado que el juego será en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

¿A qué se aferra con ello?

Que si hay justicia no pueden suspender una plaza de esa manera, no cabe. Por que el día de mañana hay un hecho más grave lo van a suspender por 10 o 20 partidos. Nosotros tenemos convicción de eso, vamos a exponer nuestra defensa, las circunstancias que se dieron, lo habíamos advertido a Concacaf que no pusieran ese árbitro (Yadiel Martínez de Cuba) porque era riesgoso, no era conveniente.

¿Superado el tema con Romell Quioto?

Yo no tengo diferencias con nadie, están equivocados. ¿Yo qué le hice a él? Nada. Hay un sentimiento por la camisa y debemos tenerlo todos, por que la camiseta les ha servido a ellos, la Federación y cuerpo técnico les ha servido a ellos mucho para que de un momento a otro no digan hasta luego, se vayan sin decir nada.

¿Dijo que ya se habían comunicado, es cierto?

Sí, hemos hablado. Pero los hechos no dejan de estar en la mente, deben pasar con hechos y eso es lo que tenemos presente.

¿La incomodidad es por que los jugadores no le dijeron nada o por que los equipos decidieron que no participaran?

Por ejemplo, Quioto no tenía contrato en ese momento. Se lo hemos pedido, que nos lo mande, en especial a su empresario le hemos dicho: "Mándenos el contrato, no hay ningún problema". Si hay en diciembre no hay problema, segundo, que así como nosotros les servimos a ellos, ellos deben servirnos a nosotros. No es arrancar de la Selección y hasta luego, no se sabe qué, ni contestan y a los 20 días aparecen pidiendo disculpas, no cabe.

¿Esto servirá para no volverlo a convocar?

No pongan en mi boca palabras indebidas, gracias. (Se puso de pie y soltó otra frase para cerrar la conferencia: "yo no caigo en esas").