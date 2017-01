Primi Maradiaga cuenta la verdad sobre supuesto soborno en el 2001

A Primi Maradiaga le metieron un puñal en el corazón, la eliminación del mundial de Corea y Japón 2002 ya era un trago amargo tras un fatídico empate contra Trinidad y Tobago en el Olímpico en el 2001 y luego una derrota en el Azteca que sepultó cualquier posibilidad.

Sin embargo esto apenas era el inicio de un infierno que viviría los siguientes meses y que aún hoy, 11 años después recibe ofensas debido a un supuesto soborno de parte de esa selección.

Maradiaga asistió al programa Al Banquillo del canal TSI y recordó aquellos momentos amargos que los cataloga como de "golpes bajos".

EL SUPUESTO SOBORNO EN EL 2001

Quizá ese fue el golpe más bajo que se pudieron haber inventado para poder desquitarse de muchas cosas que yo no permitía como injerencia en la selección nacional.

El dinero se acaba, se va y recuerdo las palabras de Lisandro Flores Guillén (QDDG), ex presidente de Fenafuth, me dijo: "Profe si clasificamos al Mundial vamos a ser los reyes del mundo, cambiaremos esto en Honduras, las estructuras y me visualizaba clasificando a ese mundial porque si lo lográbamos ¿Quién me hubiera quitado la posibilidad de estar para el 2006 con ese mismo grupo de jugadores? Además hubiera tomado el proceso olímpico del 2004 y hubiéramos renovado esa camada que quedaría como base para el 2010 ¿Quién dice que no podíamos clasificar a los mundiales del 2006 y 2010 con esos grupos?

¿QUIÉNES SE INVENTARON EL SUPUESTO SOBORNO?

Sí sé, pero no lo haré público, me imaginé bien porque se sintieron molestos, dolidos y en la última sesión que tuve en el directorio, un miembro me dijo que me iban a poner en una cláusula que no debería tener base de ningún equipo para ninguna selección.

Fueron directivos de la Federación (que lo inventaron) para divulgarlo en un medio de un periodista que ya no está, Dios lo tenga en su gloria, pero ningún dinero del mundo me quitaba la ilusión de poder clasificar a una copa del mundo.

Primi Maradiaga dirigió la que para muchas ha sido la mejor generación de futbolistas en la historia de Honduras.

LOS MESES POSTERIORES A LA ELIMINACIÓN

Me dolió totalmente, cuando salía de la casa me gritaban insultándome vende patrias, mercenario y esas cosas que duelen. Recuerdo que yo no quería dirigir, pero me llamaron de un equipo y cuando fui a San Pedro Sula, vale más que perdimos, porque la gente se avocó a esa esquina y me lanzaron de todo hasta orines, me insultaron de la misma forma.

Pero, ¿cómo iba a tener el atrevimiento de decirle a 23 jugadores no ganemos este partido?

LOS CAMBIOS QUE QUISO REALIZAR

Yo comencé con la norma de que los periodistas no podían llegar a los hoteles, fue una lucha constante. Nunca tuve una protección como lo tienen los actuales entrenadores, ese día contra Estados Unidos (25 de marzo del 2001) en San Pedro Sula se le ocurrió a los federativos vender los boletos de palco en el hotel, eso era un completo mercado.

No había ningún aislamiento como están ahora los jugadores y los técnicos, el equipo no estaba concentrado en ese juego (se perdió 1-2).

LA PELEA ENTRE EL PF Y UN PERIODISTA

Esa isma semana llegó un periodista de generales al hotel a hacer una pregunta sobre qué iba a pasar con los jugadores que no pagaban impuestos cuando sabían que no tenían que dar entrevistas, ahí entraron en golpes el preparador físico Ricardo Ángeles (QDDG) y el periodista de un canal sampedrano.

También cree que en sus procesos nunca hubo un respaldo como la han tenido Reinaldo Rueda, Luis Suárez y Jorge Luis Pinto.

¿SE LE QUEMA MIEL LA POR DIRIGIR A HONDURAS?

En su momento dije que no volvería a dirigir por la forma en que me trataron, en ste momento tampoco puedo decirlo porque hay un técnico, un profesional, la verdad no se me quema la miel por dirigir a la selección de Honduras, pero Dios dirá si habrá una nueva posibilidad, no la descarto.



Vive en paz con Dios y tranquilo. Actualmente no dirijo aunque se inventaron que asesoraba a Reinaldo Clavasquín, somos buenos para inventar acá.

¿VE A HONDURAS EN CLASIFICACIÓN DIRECTA A RUSIA?

Está complicado, es difícil. Si Estados Unidos no mejora, quizá tengamos esa posibilidad, pero en la racha que está Costa Rica, Panamá y México es complicado.



Estos dos juegos que vienen dará un panorama claro, Honduras debe sacar al menos cuatro puntos para aspirar a esa clasificación porque mantiene esa ventaja sobre Estados Unidos

SOBRE JUEGO CONTRA COSTA RICA

No dudo que se debe jugar en Tegucigalpa, sin pensarlo dos veces. Hay que mejorar la cancha (del estadio Nacional), se debe emparejar porque el estado es irregular, parece que tuviera un conejo la pelota por como salta.



SOBRE HORARIOS EN QUE JUEGA HONDURAS EN LA ELIMINATORIA

Yo todos mis partidos los hice en la noche, es la forma en como el jugador se siente cómodo. Esa es una decisión del técnico acompañada de los jugadores, yo prefiero un clima fresco porque el futbolista se puede soltar cuando quiere.



Contra Estados Unidos y México los juegos los haría en el Olímpico porque los futbolistas se sienten cómodos, pero a veces tenes malos hábitos ¿dónde juega España? Lo hace en diferentes partes igual que Alemania, no tienen una cancha fija, pero somos de costumbres y de cábalas 'es que aquí ganamos' y no, el fútbol es de capacidad.