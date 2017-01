Jorge Luis Pinto perdió la cabeza en marzo del año pasado furante el juego contra El Salvador en el estadio Olímpico, se metió al área técnica de Ramón Maradiaga para presionar al árbitro y esto le costó cuatro juegos de suspensión.

Pero ni el Primi ni el juez central permitieron este exabrupto del colombiano, el ex entrenador de El Salvador lo sujetó del brazo y lo sacó a la fuerza, luego el árbitro Ricardo Montero lo echó del campo.

El viernes Maradiaga en entrevista para el canal TSI, habló sobre lo que verdaderamente se dijeron en esa ocasión con Jorge Luis.

"Él se fue a meter a mí área, Henry Figueroa le hizo una falta a Nelson Bonilla y era tarjeta amarilla, él para evitar y presionar al árbitro, se sale de su área y pidió que le mostraran tarjeta a mi jugador, entonces yo dije 'esto no lo voy a permitir' y lo agarré y le dije 'fuera,' entonces me respondió: 'Esto no se hace' y le respondí: 'Allá es tu lugar, no es acá'", dijo Primi.

Ramón Maradiaga se molestó porque Pinto ingresó a su área técnica a presionar al árbitro para amonestar a un jugador suyo.

Hace algunas semanas, el colombiano ofreció una capacitación a los entrenadores hondureños y Ramón Maradiaga se hizo presente para adquirir nuevos conocimientos, sin embargo cuenta la anécdota que vivió cuando vio a Pinto.

"En San Pedro Sula nos encontamos porque dio una charla y nos slaudamos, platicamos y de entrada me dijo: 'No vas a pelear' y le dije: "Yo no peleo, quien se fue a meter fue usted' nos abrazamos y punto", dijo mientras sonreía el técnico.

Su concepto sobre Pinto es: "Tiene su temperamenter, lo respeto como profesional, lo he visto trabajar mucho, pero cada uno tiene su carácter y él no se encuentra tan cómodo como quisiera", cerró.

