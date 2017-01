Jorge Luis Pinto, técnico de Honduras, volvió a criticar a la Uncaf por la organización de la Copa Centroamericana que se disputa en Panamá.

"En un momento dijo Osvaldo Brandao, extécnico de Brasil, que el fútbol ha evolucionado de los alambrados para dentro. De allí para afuera no. Poner a jugar en un torneo Uncaf a las 11 de la mañana a dos equipos después de jugar cada dos días no es fisiológicamente lo mejor. De pronto los directivos lo ven así, pero los médicos y jugadores no por que no es útil para el fútbol. Estamos sacrificando el fútbol, estamos indirectamente destruyendo el fútbol y eso no beneficia a nadie, menos al jugador que es el elemento importante", inició contando en entrevista a Cinco Deportivo.

Pinto contó que este sábado su equipo no tenía lugar para realizar el entreno y se tuvo que improvisar una cancha donde se juega polo.

"Los directivos han estado en Mundiales, tienen que tener un recorrido deportivo. No se pueden traer seis equipos a competir si no tienen una cancha de entrenamiento. Ayer (sábado) fuimos a trabajar a un campo de polo que le pusieron dos arcos, ni pintada ni nada. Pienso que es organización, la Uncaf tiene que progresar, si evoluciona en ese sentido el fútbol del área va a crecer".

El estratega de la Bicolor pide a la Uncaf que si un país no está en condiciones de albergar el evento, simplemente se cambie de sede.

"Que se programe, que se analice, que planifique. A Colombia en 1986 le quitaron el Mundial por no tener buenos estadios ni buenos hoteles, la FIFA dijo: "Se los voy a quitar y se lo dio a México". Así tiene que ser, razonable, no es de gusto, de querer quedar primeros de grupo e ir a pelear el primer lugar de la Copa, no. Primero el fútbol, defendamos el fútbol que lo estamos destruyendo nosotros mismos", cerró.