Pinto no descarta el Nacional para futuros juegos de la selección de Honduras

Jorge Luis Pinto se hizo presente en uno de los centros comerciales de Tegucigalpa donde se hizo la exhibición de la Copa Uncaf para todos los aficionados de la Selección de Honduras.

VER: CALENDARIO Y TABLA DE LA HEXAGONAL FINAL DE CONCACAF



El timonel colombiano se refirió a la posibilidad de disputar un partido en el estadio Nacional. "Nunca hemos tenido esa duda y siempre creemos en eso. Ahí jugamos con Guatemala. La única razón de este partido eliminatorio es la cancha, yo le expliqué a la gente, fui con ellos y miramos, pero las alternativas no se dieron", aseguró.



Sobre la decisión de disputar el partido ante Costa Rica en San Pedro Sula fue claro. "Los jugadores están más adaptados a ese clima, se sienten mejor jugando ahí y miraremos. Eso no quiere decir que en cualquier momento no juguemos un partido aquí (Tegucigalpa)".



Jorge Luis Pinto aseguró que su presencia ayer en Comayagua se debió al apoyo que se le debe dar a los jugadores jóvenes. "Fui a ver el partido de la Sub-20 y estimular a los muchachos".

PRÓXIMA SEMANA DARÁ LA CONVOCATORIA



También adelantó que la próxima semana dará a conocer lo nomina de jugadores que estarán en los juegos amistosos. "El jueves daremos la lista para el partido ante Jamaica".



Además no quiso adelantar con qué jugadores se podrá contar para los partidos amistosos ante Jamaica y Ecuador. "En este momento no puedo confirmar. Ayer y hoy hemos hablado con algunos viendo alternativas y el lunes o martes hablaremos con los que nos pueden prestar, ya que no es fecha Fifa", finalizó.