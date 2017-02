Jorge Luis Pinto: “Un partido no determina la convocatoria de un jugador”

El entrenador de la Selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, habló en una larga conferencia de prensa sobre los amistosos que tendrá la Bicolor y defendió el llamado del portero del Vida a la Selección, Ricardo Canales, quien el miércoles recibió siete goles del Olimpia.

Además, explica que está esperando la confirmación del Necaxa de México para llevar a Brayan Beckeles a los amistosos ante Jamaica y Ecuador de este mes.

"Daré la convocatoria únicamente para el partido ante Jamaica y de mañana en ocho días daré la convocatoria para el partido ante Ecuador, solo habrán 18 jugadores por ser un solo juego y el 100 por ciento serán nacionales, estamos hablando con el Necaxa para ver si nos prestan a Brayan Beckeles y en horas de la tarde quizás podremos definirlo", sentenció.

¿Cómo ha recibido la noticia de Donis Escober y si estará listo para marzo?

Lamento mucho lo sucedido por Donis, inmediatamente desde anoche el doctor Toledo ha estado atento a todo el proceso, si se llama quirúrgico con él y el tratamiento que se le va a dar, hoy hable con él y está tranquilo, vamos a esperar que evolución y resultados tiene lo que le van hacer. No es fácil porque creemos que podría dilatarse un poco la recuperación, pero confiamos que en estos 40 días que tenemos podamos encontrar a Donis dispuesto y recuperado para la fase de la eliminatoria.

¿Qué argumentos tomó para el llamado de Ricardo Canales y tomando en cuenta los siete goles que recibió ayer ante el Olimpia?

Un partido no determina ni para bien ni para mal que pueda ser convocado un jugador, además si le traigo el borrador de la convocatoria él estaba como tercer arquero listo por cualquier lesión, tenemos en cada línea jugadores así, los tenemos previsto para la visa por cualquier emergencia, en el medio campo hay otros, en la defensa y delanteros igual, Ricardo Canales estaba ahí, estuvo en unos microciclo con nosotros y dependientemente del resultado de ayer, él ha venido trabajando con su equipo y tiene las condiciones, aparte tiene varios procesos de selecciones por lo tanto estará con nosotros.

¿Piensa que se puede contar con Eddie Hernández constante tomando en cuenta los cambios en la dirección técnica del club Deportes Tolima?

Eddie independiente de los cambios que se dieron, la dirección técnica del Tolima lo contrató para jugar, ha estado en el banco, pero estoy seguro que en cualquier momento va jugar.

¿El doctor Elmer López asegura que estará de dos a tres semanas sin jugar y luego utilizará una máscara, será contemplado para jugar en la eliminatoria?

Lo de Donis es un proceso que depende de la recuperación y todo lo que se haga con él, más la evolución de él, seguramente va a jugar mucho tiempo con una máscara como lo ha hecho el guardameta Peter Cech del Arsenal eso hoy la ciencia médica ha evolucionado mucho y facilita muchos medios para la seguridad y que no se revivan lesiones, pienso que en ese sentido con Donis vamos a esperar que pasa y ya miraremos no podemos apurarnos a tomar una decisión si viene o no.

¿Platicaron con el Houston Dynamo para saber si le prestaban a los jugadores para esta convocatoria?

Estaba el secretario general diligenciando el tema, creo que la respuesta la dieron en días pasados que no prestan ningún jugador porque están en plena pretemporada por lo tanto en la convocatoria no está ningún jugador de ellos.

¿La opción de dar dos convocatorias diferentes es porque hay posibilidad de llamar a nuevas jugadores para el duelo ante Ecuador?

Sí, el partido de Houston lo voy a mirar de una manera y el duelo ante Ecuador de otra manera, entonces miraremos alguna convocatoria de unos dos o tres jugadores adjuntos a estos, como también algunos de estos no estarán ante Ecuador.

¿Honduras va escalando en el ranking de la FIFA y es bueno para conseguir mejores fogueos?

Sí, siempre a los ganadores los buscan y ojalá podamos seguir está línea de producción competición que nos permita pasar a otro puesto en la tal FIFA, en la lista ranking FIFA y tener la tranquilidad de que el fútbol hondureño sea reputado y querido en el mundo internacional, me parece que lo que hizo Honduras en los Juegos Olímpicos y la Uncaf nos beneficia en la imagen deportiva, yo me vine muy dolido por lo que pasó en la Copa Oro a pesar de que tuvimos partidos muy buenos, pero los resultados marcan y aquí se nos han dado los resultados y esperamos ratificarlos, pero el objetivo único y valido aquí por encima de todo es la eliminatoria y la clasificación al Mundial, del resto nos llevamos buenas cosas que hemos ganado madurez y roce que algunos jugadores tiene un poco más de personalidad futbolistas con base a todas estas cosas y eso beneficia a la Selección Mayor.