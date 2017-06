Jorge Luis Pinto contesta a las palabras de 'Muma' Bernárdez

Serio, así se presentó a la conferencia de prensa Jorge Luis Pinto. El estratega colombiano está concentrado, no quiere que se le escape algún detalle. Compareció ante los medios sin ningún problema.

Pinto Afanador se ve sereno y confiado, eso sí, sabe que el juego ante los panameños (martes 7:35 pm) "será duro" y es trascendental en sus aspiraciones de mantenerse con oportunidades de pujar por un boleto a Rusia-2018.

Sabe, además, que ha "dado ventajas" como local y por ende deberá sacar, obligatoriamente, los tres puntos del Rommel Fernández.

LO QUE DIJO:

El partido: "Panamá aspira a ganar como local, nosotros igualmente venimos en una necesidad inmensa de puntos, será un partido duro y exigente en todos los sentidos. Serán 90 minutos con todo".



Sobre las palabras de 'Muma' donde aseguró que la selección parece régimen militar: "No existe, y sino pregúntele a todos los jugadores... Son versiones que se tejen pero no. Yo estoy en el interior y no es así, no pongan cosas que no existen, eso es bagaje de momentos y expresiones que no tienen ningún fundamento. No existe, no caben cosas de esas, hace 25 años me han dicho eso porque pongo orden en el trabajo y exigo régimen militar, me río de eso. Y eso que pocos regímenes militares han fracasado, por ahí el de Hitler y otros".



Pérdida de puntos como local: "Hemos dado ventajas en partidos de local (ante Panamá), el de Costa Rica... nos faltó contundencia, hemos dado ventajas y hay que ser honestos, eso nos tiene en esta situación, pero igual, estamos en la pelea; todos hemos perdido puntos; México, Costa Rica y Panamá".

El trabajo que ha hecho con la defensa: "Hemos trabajado en lo mental, concentración, físico y táctico... el partido que no es contable es contra Estados Unidos, el resto sí, hemos recibido goles. Estamos mirando quiénes juegan (en la defensa)".



Sobre el estado físico de Romell Quioto: "Quioto está muchísimo mejor que para el partido ante México".



Si pierde mañana ante Panamá: "Me gustaría que algún periodista me dijera: "Profesor, ¿cómo se sentiría si gana el partido mañana?. Todavía tenemos tiempo".

Su pelea con el 'Bolillo': "Lo que dije, lo dije y punto, lo aprecio, es un colombiano más. No hay ningún problema, si tengo que saludarlo lo saludo y ya, no tengo ninguna enemistad, pero por encima de eso es más importante Honduras y Panamá".