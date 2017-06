Así es el "método Pinto" que descalabra a la Selección de Honduras

Jorge Luis Pinto es un entrenador que ha tenido mucho éxito recientemente pero ahora está en problemas con la Selección de Honduras ya que no se encuentra en fase de clasificación en la hexagonal de la Concacaf rumbo a Rusia 2018.

Una de las situaciones que está padeciendo la Selección es el hecho que varios futbolistas que podrían ser importantes en este momento, están fuera de la Bicolor por diferencias con el entrenador colombiano quien hizo historia con Costa Rica al que dejó como el quinto mejor en el Mundial de Brasil 2014.



Pero... ¿por qué esa discordia con el técnico? Los jugadores en su mayoría atribuyen al régimen casi "militar" que tiene el colombiano y en el que muchos no están de acuerdo debido a sus estrictas reglas en lo que todo debe ser controlado por él. Incluso temas como el transporte, alimentación e hidratación.

El colombiano ha repetido en varias ocasiones que no cambiará su metodología porque asegura que la usa hace "40 años y me ha dado resultado".



Pinto tiene a Honduras en este momento en el quinto puesto de la hexagonal y estamos al borde de la eliminación. Sin embargo, el cuadro hondureño todavía tiene aspiraciones para clasficarse incluso de manera directa, pero por la combinación de resultados está complicado que se pueda dar esa situación.



Honduras está dos puntos abajo de Panamá que en este momento tiene el repechaje asegurado, pero le quedan dos visitas complicadas al Azteca y a Estados Unidos que le merman las posibilidades. Honduras recibe a esas mismas selecciones pero en su casa.

ASÍ TRABAJA PINTO EN LAS CONCENTRACIONES



4:50 AM

Revisión y peso de los futbolistas, masa corporal, grasa.

6:30 AM

Mini desayuno y preparación para irse a la cancha al entrenamiento (poca cantidad de comida, una de las quejas de los jugadores, generalmente solo frutas).



*Jorge Luis Pinto revisa qué es lo que debe comer y la cantidad de cada jugador según su peso.

ENTRENAMIENTO



*Demasiado extensos y de prácticamente tres horas de entrenamiento.



FASES DEL ENTRENO



-Entrada en calor, fase previa de la parte fuerte, calentamiento (30 Minutos). *Dirigido por Pinto



-Trabajo con o sin balón (30 Minutos) *Dirigido por Pinto



-Trabajo técnico-táctico (30 Minutos) *Dirigido por Pinto



-Trabajo ofensivo (o defensivo, depende el cronograma) (30 Minutos) *Dirigido por Pinto



-Trabajo de posesión de balón (30 Minutos) *Dirigido por Pinto



-Trabajo de acondicionamiento físico (30 Minutos) *Dirigidos por Pinto (Esta es la parte donde existe un sobreesfuerzo y la más extenuante para el futbolista. Pasa del umbral de entrenamiento a la parte física, eso resienten los futbolistas).



*Existen fases que no las utiliza en una sesión de entrenamiento puesto que utiliza "Método Stop", que quiere decir que en una fase se puede tardar entre una hora y media o una hora 40 minutos.

Pinto no pierde ningún detalle en los entrenamientos.





*El método stop quiere decir que se detiene en cada error que se comete y vuelven hacerlo hasta que la jugada táctica queda corregida en su totalidad. Se llama así, pero el seleccionador hondureño le llama "Método Pinto".



*Los entrenamientos de Jorge Luis Pinto prácticamente doblan el tiempo de otros entrenadores anteriores en Honduras. Como por ejemplo Reinaldo Rueda y Luis Suárez entrenaban una hora con 25 ó 30 minutos.



*En ocasiones entrenan por la tarde con la misma intensidad de la mañana pero practicando diferentes aspectos.



*Incluso en aspectos como hidratación, Jorge Luis Pinto pasa pendiente y supervisa el tipo y la cantidad para los jugadores.





RECUPERACIÓN



-Después de tres horas o tres horas y media viene la fase de recuperación que en general es la crioterapia.



-Revisión del médico por si algún futbolista sufrió algún golpe o resentimiento en las prácticas.



-Ducha y regreso de los futbolistas al hotel.

LAS COMIDAS



*Jorge Luis Pinto le controla la comida a los futbolistas en todo momento. Está encima de los cocineros de la Selección y es quien indica qué cantidad o qué tipo de alimento para cada jugador que puede ser diferente.



*Ningún jugador puede excederse en la alimentación y come lo necesario que Pinto le recomienda.



*Están prohibidas las baleadas, frijoles y toda comida que lleve grasa en cantidad.



*Su alimentación está a base de carbohidratos y proteínas.





DESCANSO



-Los periodos de descanso de los futbolistas son obligatorios.



-Después del almuerzo tienen que tomar una siesta obligada, donde el entrenador colombiano pasa revisando cada habitación para verificar que los futbolistas cumplan.



CHARLAS



-Las conferencias motivacionales son obligatorias en los futbolistas. Sin embargo está encima del psicólogo sobre qué tema debe hablarle a los futbolistas. Siempre revisa los temas y el tipo de charla que brinda.



-Los futbolistas reciben charlas con video que son excesivas. Hasta tres horas de video que en la mayoría de ocasiones es sobre los rivales que se va a enfrentar con repetición de las jugadas más importantes que realizan o en otras ocasiones de partidos europeos con ejemplos de jugadas que se pueden realizar.



EN LA NOCHE



-Después de la charla o entrenamiento de la tarde, los jugadores cenan e igualmente es supervisado por el entrenador colombiano. Debe ser una comida ligera con pocos carbohidratos porque se viene el descanso luego.



-Tiene una disciplina militarizada o algunos le llaman una "disciplina alemana".



-Al terminar la cena los jugadores tienen que pasar dejando sus celulares en una caja que tiene controlada Jorge Luis Pinto.



-Tienen que irse a dormir a sus habitaciones antes de las 9:30 pm y Pinto supervisa que los futbolistas estén en sus habitaciones a esa hora.



-Están prohibidas las visitas al hotel para los jugadores y entrevistas con los medios de comunicación.

Los jugadores de la Selección de Honduras terminan extenuados los entrenamientos.

Los 5 puntos claves que Pinto debe considerar



1. Acabar con su orgullo

Jorge Luis Pinto tiene rencillas con varios futbolistas que podrían darle una mano a la Selección pero que no se acomodan a su método de entrenamiento. En este caso Carlo Costly, Jerry Bengtson y el mismo Roger Espinoza son futbolistas que podrían darle una mano a la Selección.



2. Que los Federativos lo pongan claro

Todavía hay tiempo para clasificar. Debemos de estar conscientes que estamos quedando eliminado y no podemos darnos el lujo de perder más puntos.



3. Prepararse en la Copa Oro

Es una buena competencia y el mejor ensayo que hay para ir probando jugadores que pueden ser utilizado en la doble fecha eliminatoria de septiembre.



4. Pensar primero en el país más que en él

Pinto parece no estar pensando en el país. Su orgullo está por sobre todas las cosas. Dijo que hace 40 años está trabajando así y hace 40 años el fútbol ha cambiado. Hace 40 años las pretemporadas se hacían en la arena y se corría 20 kilómetros. Se debe evolucionar.



5. Considerar su método de trabajo

Los métodos de trabajo son buenos si vienen acompañados de resultados. Cualquier sistema es bueno si se le dan los resultados. Hoy el país está quedando fuera del mundial. Estamos a dos puntos de Panamá pero también a dos de Trinidad.





LA OPINIÓN



CARLOS PRONO

Para mí Pinto no debe seguir. Los resultados no están buenos, están aplazados, no hay camaradería, hay problemas con los jugadores de más peso, los entrenamientos son fuertes y los jugadores se están quejando, no hay alegría. No hay nada que indique para que él siga.



Por sobre todas las cosas son los resultados. Si el tipo se mata entrenando y saca los resultados, me vale. Si el tipo no entrena nada y saca buenos resultados, me vale. Lo que gobierna son los resultados y está aplazado. Si Pinto se va se puede hacer llegar un entrenador mediador, un técnico con un perfil que sepa o una dupla. Pero por sobre todas las cosas que sea alguien mediador que convenza sobre todo a aquellos que no están. Le podés ganar a Trinidad y Tobago y a Estados Unidos y encarrilar la eliminatoria.



JUGADORES QUE SE HAN QUEJADO DEL MÉTODO PINTO



CARLO COSTLY

Carlo Costly fue el primer futbolista que saltó debido a la rigidez de los entrenamientos de Jorge Luis Pinto. "Ya con 30 y pico de años ya no se puede estar en los entrenamientos de Pinto porque sabemos como son de fuertes. Con esa capacidad de Pinto de entrenar cuatro horas, para uno ya eso es mucho", dijo Costly quien es uno de los futbolistas que pese al buen nivel que tiene no está en este momento integrado a la Bicolor por diferencias con el entrenador colombiano.

Carlo Costly y Jorge Luis Pinto tuvieron diferencias por el método que utiliza el colombiano.





Costly renunció a la Selección después de que se había decidido volver pero en los partidos eliminatorios contra El Salvador no tuvo mucho participación y después de algunos entrenamientos con el cafetero decidió no volver más como lo hizo el mismo Jerry Bengtson.



WILMER CRISANTO

El lateral de Motagua, Wilmer Crisanto, también es uno de los que no quiso apegarse al método del técnico colombiano. "Ahorita es complicado estar en la selección porque el profesor (Pinto) tiene sus propias reglas, uno le trata de decir algunas cosas pero él siempre dice lo contrario, siempre quiere que se haga lo que dice, hay cosas que son repetitivas porque hay que hacerlo si no se enoja".



CHOCO LOZANO

Otro jugador que ha sido importante en la Selección del entrenador colombiano pero que también según el mismo entrenador Jorge Luis Pinto se marchó del entrenamiento de la Bicolor debido a las fuertes exigencias del entrenador exde Colombia y Costa Rica. Lozano ya se marchó una vez de los entrenamientos y fue previo a los Juegos Olímpicos de Río que se fue de una concentración por no estar de acuerdo con él. El jugador argumentaba que no quería volver a recaer de lesiones por sobrecargas.

ROGER ESPINOZA

"Ustedes en Honduras saben cómo trabaja él, tiene una manera única de hacer las cosas y él es el que decide cómo, cuándo y dónde se hacen las cosas. Si él no quiso explicarles cómo sucedieron las cosas es por algo".



NOEL VALLADARES

"Dentro del campo él es bien exigente. Quiere que todo salga a la perfección y a veces con el calor del clima, entrenamientos, estar agitados y que lo regañen y todo. Yo me he atrevido a discutir con él ciertos términos del fútbol o jugadas que no me parecen a mí".