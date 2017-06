¡Confirmado! Rigoberto Rivas no se presentó a concentración de Honduras

La Selección Nacional de Honduras realiza su primer entrenamiento en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, pero una de las grandes sorpresas fue la ausencia del mediocampista Rigoberto Rivas que actualmente milita en el Inter de Milán de Italia.

DIEZ LO ADELANTÓ, RIVAS NO ESTARÍA CON HONDURAS



El juvenil tal y como se conoció ayer no se presentó a la concentración de la Bicolor a pesar de la convocatoria girada por el técnico Jorge Luis Pinto. La hipótesis que se maneja es que el juvenil catracho tiene que presentarse el domingo con su club en Italia y por ello no podrá estar con la Selección de Honduras en la Copa Oro.



Rivas también fue convocado por el técnico Carlos Tábora para formar parte de la Selección Sub-20 de Honduras, pero tampoco pudo llegar y se perdió el Mundial de Corea del Sur donde no se pasó de la fase de grupo.



Además de Rigoberto Rivas también no se presentó el defensor Henry Figueroa porque se encuentra en los Estados Unidos y recibió un permiso especial de parte del cuerpo técnico y será hasta mañana que se sume a la concentración de la Bicolor en Comayagua.



Otros jugadores ausentes en el primer entrenamiento de la Bicolor fueron los internacionales Maynor Figueroa, Romell Quioto, Boniek García, Alberth Elis, Brayan Beckeles y Anthony Lozano que estarán sumándose hasta el próximo lunes.



El técnico Jorge Luis Pinto convocó a 28 jugadores de los cuales deberá elegir 23 que serán los que representarán a Honduras en la Copa Oro en los Estados Unidos. La Bicolor debuta el próximo 7 de julio ante Costa Rica por el grupo A donde también están Canadá y Guayana Francesa.