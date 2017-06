Emilio Izaguirre: "Le pido a Bengtson, Costly y Roger que vuelvan a la selección"

Emilio Izaguirre desea que los grandes referentes de la Selección de Honduras hagan a un lado las diferencias con el entrenador Jorge Luis Pinto y puedan volver a vestir la camisa de la Bicolor.



En la segunda parte de esta entrevista exclusiva brindada a DIEZ, el zurdo hace públicamente un llamado a Roger Espinoza, Carlo Costly y Jerry Bengtson para que vuelvan a vestir la camiseta de Honduras aunque les adelanta que el DT colombiano no cambiará su método de trabajo.

¿Sigues en el Celtic, eso está confirmado?

Estoy agradecido con Dios, con la directiva y aficionados por tanto tiempo en la institución, el entrenador me ha dicho que me quiere seguir teniendo. Ya él habló con el profe Pinto para que yo no esté con la selección en la Copa Oro y haga la pretemporada completa con el Celtic, tenemos que jugar eliminatoria de Champions, me toca viajar el 26 de este mes.

¿No crees que pudiste dar un mayor paso yendo a otro equipo?

Siempre hubo ofertas pero en el Celtic he jugado Champions y Europa League, la Champions es incluso mejor que un Mundial. He ganado campeonatos y todo eso es una bendición, no me gusta estar cambiando de aires y volver, me han tratado bien en Glasgow y Dios sabrá si sigo o cuál será mi futuro.

¿Pero hubo ofertas concretas?

En el primer año que fui el jugador del año hubo de la Premier porque ahí está cerca, incluso ex compañeros se fueron a Inglaterra pero lo importante es que el Celtic me sigue dando la oportunidad de seguir.

PRIMERA PARTE: EMILIO REVELA QUE DESEA SER DT Y A QUIÉN QUIERE DIRIGIR

Entrando al tema de Selección Nacional. ¿Cómo calificas el Mundial de 2010 y 2014?

Estoy con esa espinita y por eso me muero en la cancha para volver a clasificar porque jugué dos partidos en cada Mundial. Perdí contra Chile y España en Sudáfrica y luego caímos contra Francia y Ecuador en Brasil, entonces queda esa espinita de no ganar un partido para Honduras, de no ser por ejemplo lo que hizo la Sub-23 de competir a alto nivel.

¿Cuáles son las diferencias entre Reinaldo Rueda, Luis Suárez y Jorge Luis Pinto?

Yo nunca voy a hablar de uno u otro entrenador, ellos deben entrenar como ellos saben y tiene sus métodos diferentes, entonces si les da resultado son felices y no van a cambiar. Suárez por ejemplo nos decía “ganen y ya” y de no pasar eso nos sacaba y ponía a otro, tenemos que respetar lo que diga cada entrenador.

¿Crees que para la Selección Nacional siempre será mejor un técnico extranjero?

Yo he tenido técnicos nacionales como Ramón Maradiaga o Jorge Pineda y la selección no ha tenido, sólo a Chelato que me hizo debutar, es importante que den oportunidades pero el hondureño es así con cábalas de los colombianos, al final uno tiene que morirse con Honduras con el entrenador que esté.

5 Puntos suma Honduras en la actual Hexagonal de Concacaf, el próximo partido es en septiembre frente a Trinidad y Tobago.

Se dice que ahora hay menos calidad de jugadores, ¿qué piensa de eso?

Eso yo no lo comparto, no pueden comparar nada porque cada jugador es diferente. A mí no me pueden comparar con Iván (Guerrero) porque somos distintos, a Elis no lo puedes comparar con David (Suazo), además la mejor Sub-23 no fue la de Sidney, fue la pasada. O que comparen a Pavón con Choco Lozano, Anthony la está rompiendo en España y lo quieren muchos equipos, además Pavón estuvo en España y no le fue bien, hay que respetar a todos los jugadores y el claro ejemplo es la Sub-23 pasada que compitió por una medalla y ninguna selección había hecho eso.

¿Entonces hay materia prima?

Claro, hay excelentes jugadores acá por ejemplo Bryan Acosta que es un jugadorazo o un central como Henry Figueroa, en todas posiciones hay bueno jugadores, acá hay que creérsela como en su momento se la creyó David Suazo o Wilson Palacios que ha sido el mejor jugador que yo he visto en su puesto.

Acá se sataniza a Pinto, se habla de su régimen militar, de un mal ambiente en la selección y más. ¿Existe todo eso?

No, para nada. Mi respeto para él, mirá uno debe ser positivo y te voy a decir, los mejores partidos que he tenido ha sido en la era de Pinto porque estoy bien descansado y preparado, por ejemplo en la era de Suárez nos ponía a jugar y si estábamos cansados no importaba, uno debe darlo todo por el país. Pinto nos hace el trabajo fuerte para rendir y él tiene su forma de trabajo.

Pero hay casos de jugadores que han sacado a la luz pública sus problemas con Pinto como Costly o Bengtson, incluso el último caso de Roger Espinoza...

Nosotros tenemos cuatro finales y mi petición es pedirle a cada uno de ellos que vuelvan y que lo hagan por Honduras porque necesitamos un Costly, necesitamos un Bengtson, a todos los de experiencia. Incluso estaría feliz de tener a Wilson Palacios, pero bueno tiene que ponerse en formar y retomar nivel porque hace maravillas con el balón, que lo vengan a dar todo por el país donde nacieron y si estamos positivos, lo vamos a lograr.

Emilio Izaguirre está de vacaciones en Honduras, regresará a Escocia para hacer pretemporada con el Celtic.

¿Entonces le pide a Costly, Bengtson y Espinoza que dejen los problemas a un lado y vuelvan? ¿Será que Pinto los puede tomar en cuenta?

Yo conozco al profe Pinto, él no va a cambiar su trabajo pero hay que ver el lado positivo de prepararse bien y no veo nada negativo de lo que hace. Me duele que Roger (Espinoza) no esté con nosotros, ocupamos un Costly en el juego aéreo y Bengtson, los ocupamos y esperemos en Dios que tomen una decisión que no sea por mí sino por Honduras, además la Selección nos ha dado mucho.

Si estos jugadores vuelven, ¿crecen las posibilidades de ir al Mundial?

Claro que sí, yo no quiero opinar de los problemas que han tenido y que eso quede en el pasado pero estas cuatro finales son importantes.

Con o sin Costly, Bengtson y Espinoza, ¿podemos llegar a la Copa del Mundo?

Ellos son importante y hay material, pero estos partidos que se nos vienen se ganan con pura experiencia, mire México con Rafael Márquez, todos los países tienes esos jugadores y Honduras necesita jóvenes y la experiencia de experimentados que calmen partidos.

Ahora, ¿por qué nos está yendo tan mal en el hexagonal?

Es difícil opinar porque uno se siente mal, hasta las lágrimas se me han salido porque hemos trabajado fuerte, nos ha ido mal, pero yo como creyente de Dios sé que después de la tormenta viene la calma, vamos a sacar este barco que se está hundiendo.