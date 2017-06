Emilio Izaguirre: “Me gustaría ser técnico y entrenar a la selección y a Motagua”

Emilio Izaguirre ha sido uno de los mejores legionarios en los últimos años aunque en la pasada temporada perdió la titularidad con el Celtic y eso dio paso a rumores sobre su salida del club escocés en busca de minutos.

El lateral confesó a DIEZ que seguirá en el campeón de Escocia e incluso se debe sumar la próxima semana a la pretemporada para enfrentar la eliminatoria de Uefa Champions League.

En exlusiva y en la primera parte de la entrevista, adelantó su planes en suelo europeo y dijo en qué equipo le gustaría retirarse.

“Mi deseo es estar tres años en Gran Bretaña con mi familia, luego estar unos dos años en la MLS y finalizar unas cuatro o cinco temporadas en Motagua aunque yo me formé en Olimpia”.

Izaguirre fue claro y ya tiene en su mente lo que hará al colgar los botines, una decisión que gustará a la afición catracha y de Motagua.

“Me gustaría ser técnico y entrenar a la selección y a Motagua. De todos los técnicos he aprendido y eso me servirá para cumplir esa meta cuando me retire”.

El futbolista recuerda que tiene pasado con Olimpia, fue ahí donde dio sus primeros pasos como jugador aunque después la historia cambió y ya se conoce.

“Antes las fuerzas básicas era Olimpita y estuve desde la mosco hasta la infantil, después Osman Zapata a los 14 años me daba una beca de 500 lempiras y yo iba al colegio motivado, llegué a Motagua muy joven y por eso más adelante quiero volver y ganar títulos con ellos”.

Al preguntarle si antes era seguidor de Olimpia fue tajante y lo desvirtuó. “No, no, para nada. Mi familia siempre ha sido Motagua y más bien cuando yo llegaba con el uniforme de Olimpia se burlaban de mí”, dijo entre algunas risas.

Avanzando la entrevista recordó lo sucedido con Arnold Peralta, su tono de voz cambió y sigue lamentando esa pérdida que para él, es como la de un hermano.

“Es duro y difícil tocar este tema porque celebramos dos navidades juntos, él estaba cerca de mi hijo jugando, lo sentí mucho y si sigue teniendo tristeza por eso pero bueno Dios sabe porque pasan las cosas”.

Izaguirre posando junto a su esposa Virginia Varela, mostrando algunas camisetas de jugadores con los que ha cambiado. Foto: Juan Salgado.

Para finalizar, Izaguirre quisó hablar un poco de Rigoberto Rivas, joven hondureño del Inter que fue llamado a la selección nacional y que no se hizo presente al microciclo que actualmente se desarrolla en Comayagua pensando en la Copa Oro.

“No puedo hablar porque no lo conozco pero lo único que digo es que venga a representar su país, gracias a Dios está en Europa aunque uno sabe que puede pasar mañana, cuando le den la oportunidad tiene que venir a darlo todo por Honduras”.