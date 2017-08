Fenafuth desconoce sobre posible regreso de Costly y Bengtson a la Selección

Tras las palabras de Jerry Bengtson desde Costa Rica, en las que asegura que tanto él y Carlo Costly están analizando retornar a la Selección de Honduras, desde la Fenafuth se pronunciaron sobre ese tema y aclararon el panorama.

El secretario de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) , José Ernesto Mejía, comentó que de momento nadie de la Federación se ha comunicado con el delantero Jerry Bengtson para un posible regreso.

VER: TABLA DE POSICIONES DEL HEXAGONAL DE CONCACAF

"Pinto ha sido muy claro al decir que todos los jugadores tienen las puertas abiertas en la Selección pero lastimosamente la ventana Fifa ya está cerrada y no se puede convocar jugadores para septiembre. Yo leí algo en los medios de que la reacción surgió en Costa Rica pero no se más", explicó.



Mejía adelantó que si Bengtson vuelve sería para los juegos de octubre y que eso dependerá del entrenador colombiano Jorge Luis Pinto.

VER: CALENDARIO DEL HEXAGONAL DE CONCACAF

"Insisto, la ventana está cerrada. El profesor no me ha comunicado nada de Carlo Costly ni de Jerry Bengtson así que no tengo más comentarios", cerró diciendo el secretario de la Fenafuth.