Barcelona B cederá a "Choco" Lozano con anticipación a selección de Honduras

Luego de la incertidumbre de la llegada de Antony Lozano y Bryan Acosta a la selección de Honduras, por el juego del Barcelona B y ante el Tenerife el próximo lunes por La Liga 123 de España, José Ernesto Mejía ha dejado todo claro.

El secretario de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, ha revelado que el "Choco" Lozano no estará en dicho juego de su equipo por la segunda jornada de la segunda división de España.



En el caso del jugador de Tenerife, Bryan Acosta, está en duda la llegada a la 'bicolor' para los juegos ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos rumbo a Rusia 2018.



"Lozano estará saliendo de Barcelona el viernes 25 de agosto disponible para la Selección. No jugará contra Tenerife. En el caso de Bryan Acosta él tiene una tarjeta roja con la Selección y se está analizando si se debe traer aunque no juegue".

Eso sí, Acosta sería prestado solo para el juego ante Barcelona B, luego viajaría para unirse al grupo para el partido ante los norteamericanos, ya que solo está suspendido por un juego.

BARCELONA B SOLTARÁ AL CHOCO EL VIERNES

El Barcelona B ha tanido un gran detalle con la Federación de Honduras ya que tomó la decisión de soltar al delantero hondureño desde el viernes 25 para que se una a la selección de Honduras el domingo. Inicialmente el jugador debió haberse incorporado el lunes.



La selección de Honduras que es comandada por Jorge Luis Pinto se mide ante Trinidad y Tobago el próximo 1 de septiembre y ante Estados Unidos el 5 del mismo mes.