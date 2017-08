Llegó el momento de Luis "Buba" López en la eliminatoria con Honduras

No había forma que Ricardo “Chaly” Zúniga imaginara que aquel día estaba viendo a un portero de Selección Nacional DE Honduras. El pequeño Luis López formaba parte del equipo que perdió 7-0, pero como portero tapó al menos 10 ocasiones.

JORGE LUIS PINTO NUNCA HA REPETIDO UN ONCE AL MANDO DE HONDURAS



En ese momento comenzó su camino al profesionalismo y al marco de la Bicolor. Ahora ha llegado la hora de “Buba”. Realizó una buena Copa Oro y Jorge Luis Pinto confiará la titularidad del marco de la H para el crucial juego ante Trinidad y Tobago.



Desde su debut, el portero de Real España ha dado pasos agigantados en su carrera. Con su equipo y la Selección, la carrera del oriundo de la colonia Alfonso Lacayo ha sido ascendente. No ha dado pasos para atrás. Desde que logró la titularidad con Real España no la soltó jamás.



Luego fue campeón sub-21 en Costa Rica y se adueñó del marco de la Olímpica, con la que construyó una gran actuación en Río de Janeiro 2016. Un cuarto lugar. Y ahora recibe su prmer titularidad en una eliminatoria.