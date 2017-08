Bryan Beckeles sobre regreso de Costly: "No va a solucionarlo solo"

Arribó el pasado domingo pero comenzó a trabajar este lunes. Brayan Beckeles, el lateral hondureño que pasa un gran momento con el Necaxa mexicano, valoró positivamente el buen ambiente que impera en la Selección de Honduras, tras la vuelta del emblemático Carlo Costly después de una prolongada ausencia.

Beckeles aclara que él "no va a solucionarlo solo", pero evidentemente hace que el rival te vea de otra manera. El futbolista ceibeño mantuvo su discurso del domingo, aunque añadió la necesidad de ganarle a Trinidad y Tobago, apunta que el triunfo "lo firmaría ya, no importe quién sea" el héroe.



"La verdad es fundamental que estemos todos acá, esta es una Selección de todos; es fundamental que toda Honduras esté unida y en estos momentos, que es cuando estemos así. No solo es de una persona y pertenecemos a un país en donde si nos unimos podemos lograrlo. Dios mediante el día 1 (de septiembre) vamos a sacar el triunfo."



"En ese momento lo único que pensaba era como hondureño, si tienes las armas para ir a una batalla siempre tienes que llevar las mejores; consideraba que Costly estaba pasando un buen momento y nos podía aportar mucho, igual lo digo con Bengtson, que está retomando su nivel, el mismo Andy (Najar) y Roger (Espinoza) porque los conozco como jugadores y personas, sé que aman al país y quieren dar lo mejor acá. Ya hoy por hoy estamos los que estamos, sabemos que la única manera de sacar adelante esto es unirnos todo."

"Cuando te toca enfrentar partidos así en los que todavía tenés todo en tus manos y dependés de tí mismo, que los resultados, si los sacás, no tenés que estar viendo para atrás; siempre que venimos a la Selección venimos comprometidos y con mucha exigencia, para darle alegría al público, clasificar a un Mundial es bonito y el sueño de todos los jugadores."



"Hablamos de fútbol, siempre que nos trata de hablar lo hace de fútbol, cosas normales; lo de Roger es una gran persona, lo quiero como hermano y sé que las decisiones que tome son por algo, es una persona muy inteligente y los que tenemos el privilegio de conocerlo y convivir con él dirán las mismas palabras. Apoyarlo en las decisiones que tome, son personales y ya no podemos hacer nada. Acá es de todos, no solo va a ser de Costly, él no va a solucionarlo solo, viene a aportar su granito de arena como siempre lo ha hecho; cuando venía a la Selección era de los que me hablaba mucho y motivaba."



"Todos son importantes, para mi Ovidio y Eddie son grandes jugadores, Choco; sé que al que le toque jugar va a sudar la camisa y va a entregar lo mejor porque todos somos hondureños. Todos tenemos que exigirnos y complicarle la cabeza al profesor entrenando bien y que no sepa a quién poner porque todos andamos bien. Hoy por hoy el mensaje positivo que Costly manda es que todo mundo esté apoyando a la Selección."



"Gracias a Dios he podido jugar y he estado constante en el equipo, ya los demás han tenido participación, es un buen inicio que todos vengamos con competencia; acá todos venimos a entregar lo mejor, le pido a Dios que en estos partidos sí nos salgan las cosas, los otros partidos han sido buenos y pequeños detalles nos han costado los puntos (contra Panamá y Costa Rica)."



"Lo firmaría ya (el triunfo), no importe quién sea; ya sea Costly u Ovidio, no sabemos quién va a jugar, el mismo Elis, Choco, Maynor, Boniek, no importa quien marque el gol o haga la diferencia, lo importante es que saquemos los tres puntos. Todos mis compañeros están iguales, tenemos que ganar como sea."



"Siempre he dicho que soy el primer aficionado hondureño, apoyo a todos mis compañeros y también siento el de ellos; el pueblo siempre nos ha tratado de la mejor manera, siempre llena el estadio y nosotros como personas le queremos dar la alegría a ellos."