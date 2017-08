Antony Lozano: "Estoy concentrado en Honduras, dejo atrás al Barcelona"

El futbolista Antony Lozano causó furor tras su arribo a San Pedro Sula para concentrarse con la Selección Nacional. El jugador del Barcelona B fue perseguido por muchos aficionados quienes querían sacarse una fotografía con el delantero y hasta llegaron con camisas del FCB a recibirlo.

Lozanó habló de esa nueva etapa y de la difícil situación que atraviesa la H en las eliminatorias. Además se refirió al regreso de Carlo Costly.



¿Cómo llegas a estos partidos Antony?

Siempre motivado y contento por unirme al grupo.



Ya te incorporas a la H siendo jugador del FC Barcelona...

Una alegría, la misma emoción de siempre, tenemos que ganar todos los partidos y venimos con esa responsabilidad, no será ácil pero la capacidad la tenemos.



Gran momento de Choco Lozano y ahora a demostrarlo en este partido ante Trinidad y Tobago.

Sí claro, hay muchos futbolistas que desde hace tiempo creo que estamos en buen nivel, falta dar ese pasito con la selección y creo que tenemos la capacidad para hacerlo.



Con el regreso de Costly la afición se ilusiona para tratar de salvar ese barco que se está hundiendo...

Yo creo que la llegada de Costly nos da esa seguridad, un hombre de experiencia que sabe jugar este tipo de partidos. Esperemos que aporte lo que tiene que aportar.



Pero dijo que nadie tiene matriculada la titularidad...

Sí, es igual para todos, hay que competir y trabajar mucho pero es importante tener futbolistas como él en la Selección.



¿Vemos ya esos 6 puntos en la tabla?

No, hay que jugarlos, hay que ganarlos y tenemos rivales muy fuertes y todos los partidos son muy diferentes.



¿Qué tan clave es ese partido ante Trinidad y Tobago?

Importantísimo, yo creo que sumar en estos partidos de a 3 nos dará esa confianza que necesitamos para después en casa hacernos fuertes.



¿Hay presión por la situación en la que está Honduras en la tabla de posiciones?

Sí claro, ponerse la camisa de la Selección es presión siempre y tenemos que saberla manejar y aprovechar esta presión para motivarnos nosotros.



¿Qué le dices a la afición?

Que vamos a trabajar al máximo, tenemos rivales muy fuertes pero la capacidad la tenemos y les daremos esa alegría.



La afición está motivada porque hay un jugador en el Barcelona.

La afición debe sentirse orgulla por todos los jugadores que están en el extranjero y campo nacional porque el que se pone la camisa de la selección siempre quiere hacerlo de la mejor manera.

Tú llegada al Barcelona cómo la has tomado.

Un sueño realizado, tenemos que seguir trabajando. La adaptación no ha sido fácil porque hay un cambio de estilo de juego, pero la motivación está. Pero ahorita mismo estoy enfocado en la Selección y dejando un poquito atrás al equipo. Concentrado en sacar esto adelante porque no es fácil.