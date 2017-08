El duro rival asiático que le tocará enfrentar a Honduras si va al repechaje

Las eliminatorias asiáticas donde saldrá el rival del equipo de Concacaf que va al repechaje, comienzan a definirse y luego del triunfo este día de Emiratos Árabes 2-1 sobre Arabia Saudita, pone encendida la lucha por el repechaje que podría definirse el próximo jueves.

En el lado de Concacaf, Honduras, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, están peleando por los dos boletos directos y una media plaza al repechaje, pues solo México tiene asegurado su boleto que lo podría firmar el viernes cuando se enfrente a Panamá en el Azteca.

En las eliminatorias de Asia, Irán ya está clasificado en primer lugar del grupo A. En segundo puesto aparece Corea del Sur con 13, Uzbekistán con 12 y Siria con nueve. Los últimos dos se pelean la repesca y pase directo, uno de ellos posiblemente enfrentaría al rival de Concacaf.

La Fifa otorgó cuatro plazas directas y una media al repechaje para el Mundial de Rusia a los asiáticos donde ahora compite Australia y este jueves podría quedar todo definido. Desde hoy se disputan los partidos de la penúltima jornada, dejando todo el desenlace final para el 5 de septiembre.

En el otro grupo, tras el triunfo de hoy de Emiratos Árabes 2-1 sobre Arabia Saudita pone al rojo vivo la lucha por la clasificación y el equipo que disputará el repechaje. Aquí la pelea directa no está definida.

En primer lugar está Japón con 17 puntos que juega en casa este jueves contra Australia, luego aparecen con 16 unidades Arabia Saudita que perdió y Australia, rival directo de los nipones. Emiratos Árabes podría seguir con vida pero necesita ganar por una buena diferencia de goles.

Partidos juves 31 de agosto

Japón vs Australia

Siria vs Qatar

Corea del Sur vs Irán

China vs Uzbequistán

Tailandia vs Irak

Juegos del 5 de septiembre (última fecha)

Australia vs Tailandia

Irak vs Emiratos Árabes Unidos

Irán vs Siria

Catar vs China

Uzbequistán vs Corea del Sur

Arabia Saudita vs Japón

TABLAS DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS ASIÁTICAS:

Así marcha el grupo A de las eliminatorias de Asia rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Clasifican directo al Mundial los dos primeros de cada grupo y el mejor tercero de toda la eliminatoria, se clasifica al repechaje donde se enfrentará al cuarto clasificado de la Concacaf.