Estados Unidos reconoció el Olímpico y ya sintió el calor de San Pedro Sula

La Selección de Estados Unidos reconoció el estadio Olímpico bajo un inclemente sol, con la intención de sentir el riguroso calor de San Pedro Sula tal como lo hará este martes en su duelo de la jornada 8 de la Hexagonal de Concacaf contra Honduras.

Encabezados por su seleccionador, el experimentado Bruce Arena, los gringos realizaron algunos trabajos de reacondicionamiento en el mismo engramado que se jugarán la vida rumbo a Rusia 2018 contra los catrachos.

LEE: JORGE LUIS PINTO ASEGURA QUE EL PARTIDO ANTE USA REPRESENTA IR AL MUNDIAL

Con sus figuras Cristhian Pulisic, Michael Bradley y Tim Howard muy concentradas a lo largo de la última sesión preparatoria previo al trascendental envite, los de la nación del norte afinaron detalles y se reportan listos para buscar el vital triunfo y dar un golpe de autoridad sobre la mesa.

MIRA: HONDURAS REALIZÓ SU ENTRENO EN EL OLIMPICO

La hidratación no hizo falta en el entrenamiento de Estados Unidos, notándose de antemano que no quieren dejar detalle alguno por fuera conscientes de la importancia del compromiso ante los hondureños y el condicionante del caluroso clima.

1️⃣ more day until #HONvUSA!



Kicking off training at Estadio Olimpico Metropolitano in hot and humid San Pedro Sula. ☀️ ☀️ ☀️ pic.twitter.com/nJgk0iRXiX