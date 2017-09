Bryan Acosta: "El partido contra Costa Rica será a muerte"

Bryan Acosta viajó rumbo a España para integrarse al Tenerife, antes de partir habló del empate de la Selección de Honduras ante Estados Unidos. El volante al igual que el resto de jugadores está tocado.

"Las sensaciones son amargas. Se nos escapó un resultado que teníamos en la mano. Nos toca ahora enfrentar los dos partido a muerte", inició contando.

Acosta no podía participar en el primer juego eliminatorio ante Trinidad y Tobago por amarillas y pidió a la Federación que lo dejaran jugar el partido del lunes 28 de agosto ante Barcelona B, pero estos se lo impidieron. Tampoco vio acción en el juego ante los norteamericanos y al ser consultado sobre ello fue claro.

"Un poco de tristeza por no haber participado, pero a la misma vez tranquilo, el profe toma sus decisiones y nos toca acatarlas", agregó.

¿Se siente molesto por no haber jugado? Le preguntaron y su respuesta fue contundente. "Para nada, la Selección es la Selección. Aquí hay muchos que quieren jugar. No hay duda que los compañeros que juegan en mi posición lo hicieron bien".

SOBRE COSTA RICA, EL PRóXIMO RIVAL

Jorge Claros recibió amarillas este martes en el Olímpico y no estará ante Costa Rica, será la oportunidad para Acosta. "Si el profe me trae es porque confía. Me toca trabajar este mes en el equipo (Tenerife) para venir bien preparado".

"Igual estamos tristes por el empate, pero hay una última esperanza, No queda de otra que matar o morir. El partido con Costa Rica será a muerte, ellos no están clasificados, quedaron a un paso y aparte de la rivalidad. Debemos ir a sacar esos puntos como sea", sentenció.