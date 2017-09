José Valladares: “Trabajo como si fuera mi primer Mundial”

El bosque espeso de Siguatepeque protege íntimamente a la Selección Sub-17 que se alista para participar en un nuevo Mundial juvenil.

En una pequeña cabaña de madera nos esperaba el entrenador de la Mini H, José Valladares. Con su teléfono en mano el DT aguardaba tranquilamente nuestra llegada para comenzar a contestar las interrogantes.



“Joche” ya lleva dos mundiales encima pero se prepara para una nueva cita en La India donde espera llegar lejos.



¿Cómo está la Sub-17 de cara al Mundial?

Estamos bien, el trabajo que estamos realizando esperamos que sea el ideal. Sabemos el compromiso que tenemos que enfrentar y espero que mis jugadores capten lo que quiero transmitirles.

¿Tiene a los mejores hombres para el Mundial?

Tenemos a los jóvenes que nosotros consideramos que están aptos para la competencia y siempre le pedimos a Dios sabiduría a la hora de escoger.



¿Aquí están los 21 mundialistas?

Sí, ellos son los 21 que llevamos y espero que no haya ninguna baja. Tenemos otra cantidad de futbolistas en espera, recuerde que son 35 lo que podemos inscribir. Yo espero que estos jugadores estén en óptimas condiciones para la gira en Europa y posteriormente en el Mundial.



¿Le satisface ver que sus cipotes Patrick Palacios y Luis Palma debutaron con gol en Liga Nacional?

Bueno, eso me llena de satisfacción, jugadores que no se achican ante ningún rival. Es positivo que en el debut de los atacantes siempre se anote goles, pero lo importante es que ellos asimilen su momento. Yo le pido a la prensa que no eleve tanto al jugador. Yo le digo a ellos que deben mantener su humildad. Hablé ayer con el padre de Palma y le dije que debe saber llevar a su hijo en esos momentos de satisfacción. Yo espero que mis jugadores en general sean futbolistas importantes a nivel de clubes y que no se sofoquen por salir al extranjero.

Es que ellos no solo deben conformarse con haber pasado por la Sub-17, deben aspirar a la Selección Mayor, a ser referentes en sus clubes.



¿Por qué no se han consolidado los mundialistas de selecciones juveniles pasadas?

Eso pasa por los entrenadores, si no les dan la oportunidad nunca se va a consolidar. Si ellos meten a un chico y su equipo no gana la culpa no es de los diez mayores sino que culpan al juvenil. Si se gana no valoran al joven sino que dicen que el equipo anda bien. La Liga está estancada con diez clubes y no hay mucho espacio para jugar o se van al ascenso. Aquí un defensa o portero cuesta que tenga oportunidad.



¿Parece que después del Mundial solo se conforman con ir a la banca?

El futbolista joven debe buscar las oportunidades. A veces pasa que a los muchachos solo les gusta andar con la medalla de campeón. Ellos no se pueden conformar solo con ir a entrenar, tienen que pelear por un puesto. Deben acercarse a los entrenadores a pedir consejos, trabajar extra si es posible. A los equipos hay que llegar con el deseo de trascender. Yo fui a dos mundiales y actualmente trabajo como si fuera mi primer Copa del Mundo.



¿Pero para usted serán tres mundiales juveniles?

Si, pero la historia es pasado. Los resultados son los que van a hablar de mí. Lo que paso en la historia quedó marcado pero si yo me quedo en eso estoy mal.



¿Cómo hace para ver los videos de los rivales (Japón, Nueva Caledonia y Francia)?

Nos ha costado, eso es una inversión también. Nosotros no tenemos la posibilidad de viajar a ver lo que hacen los rivales pero nos metemos a ciertas paginas en internet a ver videos. Sé que Japón goleó 4-0 a Estados Unidos y eso que los norteamericanos con una potencia, lo vimos en el Pre-Mundial de Panamá. No podemos llegar a ciegas a un Mundial.



¿Nueva Caledonia es el rival desconocido del Grupo?

La ventaja que tenemos es que en el primer partido que ellos jueguen le vamos a ver sus fortalezas y debilidades.



Honduras se va de gira por España donde realizara cuatro amistosos ¿No le preocupan las lesiones en la gira por España?

Va a ser una carga fuerte, pero vamos a ver como lo manejamos y le daremos oportunidad a todos los jóvenes no nos vamos a enfocar tanto en el resultado de los partidos porque los resultados positivos los tenemos que sacar en La India. Cuando fuimos a Emiratos Árabes Unidos solo ganamos un partido de preparación en España. Lo importante es no sobrecargar a los futbolistas de cara a la competencia.



¿Honduras está lista para competir contra culturas futbolísticas totalmente diferentes?

Sí, eso decimos nosotros, sabemos que la preparación y las instalaciones de trabajo no son las mismas pero le buscamos forma. Nosotros no nos achicamos aunque no siempre tengamos la disponibilidad de las canchas. A veces la lluvia nos dificulta el préstamo de una cancha aquí en Siguatepeque pero no nos cruzamos de brazos, trabajamos en la cancha de Semilleros del Futuro, el instituto San Miguel, la del Batallón o el estadio.



¿La cancha de entrenamiento ha sido la mayor dificultad de esta Selección?

No solo de esta sino de la Sub-20. Es que no siempre tenemos una cancha donde trabajar, en Tegucigalpa tenés que dar mucha vuelta para que te presten el Nacional cuando creo que las selecciones menores deben trabajar en el estadio y la cancha no deberían negarla. La afición espera resultados a costa de lo que sea.



¿Qué esperar de esta Sub-17?

Nosotros vamos a luchar por lograr la clasificación a la segunda fase del Mundial. Le pediremos a Dios sabiduría para hacer un trabajo digno.



¿Honduras es la cenicienta del grupo?

Debemos considerarnos una Selección importante no somos ni menos ni más que nadie. En la vida hay que tener un equilibrio. Para nosotros Nueva Caledonia es desconocido, pero no nos damos cuenta que de pronto ellos no nos conocen. Honduras ya ha sonado a nivel Sub-17 y Sub-20, pero falta un paso mas y mientras no lo demos nos seguirán viendo como cenicienta.



¿El 11 titular que saldrá ante Japón ya lo tiene?

Eso está muy claro, pero uno no lo anda brindando porque hay que tener un respeto a los jugadores. No es que con ese 11 me voy a morir porque se puede dar un cambio por cualquier cosa. El 95 % del plantel ya uno lo tiene. Se nos lesiono Madrid y ahora Carlos Mejía y hay que ver quienes están disponibles.



¿Jorge Luis Pinto no viene a departir con ustedes?

Vino una vez, dialogamos, quizás el tiempo que el tiene no le ajusta. Lo importante es que el trabajo que estamos realizando es el mejor. No podemos llorar porque no viene fulano o sutano, yo dialogo con el profe pero si ha tenido la oportunidad de vernos en un amistoso en Siguatepeque pero no viene y quiere influenciar en el trabajo de uno.



¿Qué hace en estas largas concentraciones usted Profe?

Consigo información converso con mis jugadores, planifico los entrenamientos. En concentraciones no hay posibilidades de ver a la familia. Yo paso en la Fenafuth, presento informes, me reúno con el cuerpo técnico. Tengo un bebé de 4 años de edad que solo quiere pasar jugando conmigo. Cuando hay posibilidad paso el mayor tiempo con mi familia.



¿Cómo toma esta nueva posibilidad de dirigir en un Mundial?

Dios me ha premiado por estar al frente de esta Selección quizás no me dio lo que yo quería pero me dio lo que yo necesitaba. Yo fui futbolista y quise llegar lejos pero Dios me dio la oportunidad de dirigir y de participar en varios mundiales.