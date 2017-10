Boniek García: "Jugar por la tarde con Australia prácticamente está descartado"

Con una mezcla de sensaciones viajó Boniek García a Houston para integrarse a su club tras no tener participación con la Selección de Honduras por una lesión. El volante acepta que en el grupo eran claros y el repechaje siempre fue la opción más viable.

Honduras pierde dos piezas importantes para la ida de repechaje con Australia

"Se venía pensando, por ahí la idea era la repesca y ver si se daba ese milagro de clasificar directamente, se dio en Trinidad pero no en Panamá, seguimos en pie y ahora hay que mentalizarse en esa doble fecha y tratar de conseguir ese boleto a Rusia. Con Buba estuvimos hablando y le decía que los resultados se nos estaban dando y él me decía que esto se nos iba a dar, gracias a Dios que en el segundo tiempo el equipo pudo remontar ese resultado adverso. Estábamos con esa incertidumbre de ir directo o no, fue algo de pura socazón y mucho nerviosismo".

García es optimista y sabe que estamos con grandes posibilidades de sellar el pase al Mundial cuando muchos daban a este grupo por muerto.

"Tenemos un pie casi adentro y ahora hay que pelearlo porque todos nos daban por muertos y las esperanzas han regresado".

Sobre el gol fantasma de Panamá ante Costa Rica y que nos mandó al repechaje, el seleccionado fue muy tajante en su respuesta.

"Por ahí se ha hablado mucho de esa situación pero hay que ver otro punto y también se puede decir que es penal sobre Blas Pérez, son consecuencias del arbitraje".

En ese momento interrumpimos a Boniek y le consultamos si era correcto que la federación proteste por esa acción, él puso sobre la palestra un antecedente.

"Lo veo bastante complicado, ya una vez Francia tuvo una acción así para el repechaje a Sudáfrica con la mano de Henry y no pasó a más entonces no sé a qué caso llegará eso".

Sobre su lesión, adelantó que deberá operarse a final de temporada pero que eso no le impedirá estar para la llave ante Australia.

"No te puedo decir que me recuperé al cien por cierto, tendría que operarme a final de temporada, esperamos fortalecer la rodilla, tengo que hacer una limpieza de cartílago porque los tengo lastimados y es algo riesgoso, todo esto se platicó con el doctor Benítez"

SOBRE EL HORARIO DE AUSTRALIA

Antes de abordar su avión, se le consultó por el horario del duelo ante los "socceros" y confesó que jugar ese partido por la tarde está prácticamente descartado, además que será parejo y todo dependerá del resultado en casa.

"Tenemos que sacar el mayor de los provechos acá en nuestra casa, Dios mediante saquemos una buena ventaja aquí y viajar tranquilos a Australia. Esto es para los dos, no sé si hay ventaja o desventaja, en el terreno de va a reflejar el trabajo que hagamos, lo de la hora lo hablamos ayer y coincidimos con varias horas, jugar por la tarde prácticamente está descartado, quizá jugar a la hora de ayer o una hora menos y el profe dijo que se iba a comunicar con todos para definir lo de la hora".

SU MENSAJE AL PUEBLO HONDUREÑO:

"Gracias al pueblo hondureño que estuvo a muerte con nosotros, que sigan teniendo fe y confianza en este grupo, nunca perdimos la fe ni nos sentimos eliminados, Osman Chávez llegó al hotel a hacer una oración".