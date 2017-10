Pinto: "No es fácil dirigir en un país donde uno es culpable casi de todo"

Un Jorge Luis Pinto más tranquilo, con mucho análisis y siempre con algunas perlas, habla abiertamente de lo que vive en Honduras previo a enfrentar el repechaje contra Australia y dice que ha tenido una eliminatoria donde le han dado muchos "palos". "No es fácil dirigir en un país donde uno es culpable casi de todo", contó.

El estratega del cuadro nacional desnudó a los australianos, rival que enfrentará Honduras por el repechaje al mundial de Rusia y cuenta que ya miró los cruces que hizo ante Siria y estudia de forma individual a cuatro o cinco jugadores. "Ojalá podamos lograr esa clasificación al Mundial ganándole a Australia", inició contando a Caracol Radio de Colombia.

Ver: JUAN CARLOS OSORIO CANDIDATO A DIRIGIR A EUA

¿Hablemos de esa pelea por los puntos ante Costa Rica y la remontada ante México y el gol que no fue de Panamá?

Hemos tenido partidos muy buenos que desgraciadamente los hemos perdido o empatado en los últimos minutos como el caso de Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, eso nos tiene en esta posición de ir a pelear el repechaje contra Australia. Siento que el equipo ha levantado mucho y ante México hicimos un partido abierto, de mucho ataque y considero que hoy sí hemos ganado forma para enfrentar este repechaje.

Clasificar al repechaje ganándole a México que no había perdido y dominante en Concacaf.

Cierto. México ha hecho una buena campaña, nosotros lo manejamos, lo buscamos y es la primera vez que les hacen tres goles a ellos y me siento satisfecho por el rendimiento, ojalá que sea regular y lo podamos mantener.

¿Ya tiene más o menos información de Australia?

Sí, ya vimos los partidos de Siria contra Australia de la fase eliminatoria. Es un equipo que enfrenté hace tres años en Sidney, es un equipo de nivel clásico y tiene su idea de juego, esperamos poder imponernos a este equipo.

¿En qué momento usted se dio cuenta que Honduras no clasificaba directo al Mundial?

El partido de nosotros terminó y yo me fui al vestuario seguro que habíamos clasificado y en el camino me encuentro a uno de los asistentes que me dijo que acababa de hacer gol Panamá y le dije: "No puede ser". Allí fue que me di cuenta que estábamos peleando el repechaje.

¿Usted como colombiano saber que Bolillo Gómez y Juan Carlos Osorio va al Mundial cómo siente eso?

Bien, felicitarlos indudablemente, créame que no es fácil esto, dirigir un país que no es el propio es mucho más difícil. Imagínese que si en Colombia en complejo, cómo será en otro país que es contrario, diferente, donde el tropicalismo no se siente y donde uno es culpable casi de todo.

¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso dirigiendo a Honduras?

Estabilizar una nómina. He tenido muchas rotaciones por múltiples problemas y he sufrido porque algunos jugadores prefieren sus contratos y no gustan de venir (a la Selección) y no es como se ha dicho que no han venido por Pinto. No, no es así. Es por el problema de China, problema Barcelona, enfermos, en fín, muchas cosas de esas. Pero he contado con un número de jugadores de aquí en su mayoría que están muy motivados y deseosos de ir al Mundial.

¿Cuántos videos va a mirar a ahora de Australia?

Ya miré el de Siria-Australia, ya estoy haciendo un resumen individualizado de cuatro o cinco jugadores, uno que juega en Alemania, otro que milita en el Hertha, otro en el Múnich 1860. Me gusta hacer individualizado este trabajo y otros que perfectamente como el centro-delantero de 38 años tal vez el mejor jugador de Australia de los últimos años.

¿Evaluando a Australia y compararlo con Honduras, qué debilidades y fortalezas le mira?

Nosotros tenemos un equipo muy rápido en defensa y ataque, con buen desequilibrio, un equipo que ahora ya tiene gol, hemos marcado en los últimos cinco partidos y no es fácil hacerlo de visitante y eso me gusta. De Australia es un equipo estilo europeo de juego largo, de pelotazo y tenemos que ser muy cuidadoso porque tiene muy buen juego aéreo.

Australia ha cambiado mucho eh...

Cierto, ha evolucionado mucho, tiene jugadores en Europa, jugando en Alemania, en Inglaterra y le da mucho rose.

¿Cómo terminó al final su relación con el Bolillo Gómez?

Como a la distancia, como cuando se separa un romance (risas). Amor de lejos... Sí.

¿Profesor le dan mucho palo (críticas) en Honduras?

Uyy no palos, yo diría que leños y de todo pero vamos a dejar eso para ver a quien le dura más porque eso me pone más activo y más ganoso de hacer las cosas bien, de trabajar más.

¿Mira a Brasil peleando el título mundial?

Sí claro, ya sabemos lo que Tite va a hacer, el tipo de juego, lo que va a presentar y yo estoy seguro que va a realizar un fútbol del viejo Brasil pero más práctico, más simple, más rápido y profundo y sería muy feliz de ver a Brasil finalista y de pronto que sabemos que me meta yo (con Honduras), pero me gusta una final Alemania-Brasil.

¿Vamos a ver algo nuevo en el aspecto táctico o es muy difícil?

Nuevo no pero de pronto Alemania juega con el 5-4-1 de Costa Rica en el Mundial de Brasil y que lo hizo en Confederaciones más práctica y más rápido, como más fácil.

¿Y usted está practicando el 5-4-1 con Honduras?

En defensa no, a veces juego así, pero depende de algunos partidos.

Recuerdo que en una cabina en Barranquilla me dijo que porque analizaba el fútbol así porque cuando se tiene la pelota es uno y cuando no es otro...

Cierto. A veces los periodistas me preguntan: Profesor, ¿qué sistema juega, línea de cuatro o línea de cinco? Eso es un 15 o 20% de lo que es un sistema de juego completo porque hay muchas más cosas.