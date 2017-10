Así destaca la FIFA al hondureño a Carlos Mejía

La FIFA destacó al jugador juvenil de la Selección Sub-17 de Honduras Carlos Mejía tras el doblete que marcó en la segunda fecha del Mundial sub-17 ante Nueva Caledonia.

En la página oficial de la organización máxima del balompié tituló en su sitio web "Mejía se duplica después de doble golpe" y resalta que Carlitos pudo haberse perdido el mundial juvenil por una lesión en la rodilla tras el Pre-mundial en Panamá.

"El Profe siempre ha mantenido la fe en mí", explicó el delantero. "Siempre creyó que yo tenía mi lugar en el equipo, incluso cuando estaba lesionado".

LO QUE NECESITA HONDURAS PARA CLASIFICAR A OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL DE LA INDIA

Honduras estaba desesperada por llevar su estrella a la India, pero el propio Mejía creyó que su oportunidad había desaparecido. "Fue aún más difícil porque pensé que me había recuperado perfectamente y me sentí bien", dijo. "Tenía que empezar de nuevo, estaba muy triste, pero mi madre me ayudó asegurándome que me sentía más fuerte cada día".

Las posibilidades de no jugar el premundial en Panamá eran altas sin embargo la insistencia del entrenados José Valladares y el preparador físico Jorge Romero lograron recuperarlo y viajó a tierras panameñas y terminó siendo el máximo goleador del premundial con 7 dianas.

RECAÍDA DE SU LESIÓN

Mejía recayó a la lesión meses antes de ir a la India y regresó de la clandestinidad antes de viajar a España para la gira previo a la competición en la India.

El jugador hondureño confesó que "durante los primeros minutos tuve un poco de miedo cuando empecé a correr, con el paso del tiempo dejé de pensar en el riesgo de lesiones, mis compañeros de equipo confían en mí y me dan confianza".

Carlos Mejía lleva dos goles en el actual campeonato mundial Sub-17 y ambos tantos los marcó contra Nueva Caledonia.

¿Sabías que?

El jugador catracho hizo pruebas en 2015 en la academia del Manchester City en la sub-16 del conjunto 'citizen'.