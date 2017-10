Honduras se despide del Mundial de la India siendo goleado por Brasil

¡GRACIAS POR HABERNOS ACOMPAÑADO EN EL MINUTO A MINUTO DEL HONDURAS-BRASIL POR LOS OCTAVOS DEL MUNDIAL SUB-17!

La Sub 17 catracha recibio 14 goles en cuarto partidos y anotamos siete tantos; 3 de Patrick Palacios, 3 de Carlos Mejía y 1 de Joshua Canales.

Honduras se despide del Mundial de la India 2017 en octavos de final: Comenzamos perdiendo 6-1 ante Japón, luego derrotamos 5-0 a Nueva Caledonia y caímos 5-1 ante Francia en la ronda de grupos; 3-0 contra Brasil.

Kenneth Martínez también termina en lágrimas y ell estratega de la selección brasileña, Carlos Amadeu lo consuela.

Everson López, jugador del Motagua, suelta en llanto después de quedar eliminado mientras los brasileños celebran.

¡NO HAY PARA MÁS! Honduras es eliminada de la Copa del Mundo de la India 2017 a manos de Brasil; 3-0 nos derrotan los brasileños con doblete de Brenner y otro de Marcos Antonio.

90+2' Jorge Flores remata pero su disparo se va a la lateral.

90+1' Axel Gómez quiso disparar a marco pero el disparo le salió muy defectuoso.

89' Luis Palma gambetea a los brasileños y consigue falta a menos de un minuto del final.

Patrick Palacios defraudó ante Brasil; no apareció.

88' Honduras está quedando fuera del Mundial de La India a manos de Brasil.

87' Cambio en la selección hondureña: Jorge Flores ingresa por Honduras y sale Gerson Chávez.

83' Luis Palma, el mejor de Honduras saca fuerzas de flaqueza y lo sigue intentando. Realizó su tercer remate a marco, y cuarto de Honduras en todo el partido.

78' Brasil derrota a Honduras que volvió a bajar los brazos. Solo corren atrásel esférico.

74' Cambio en Brasil: Sale Wesley e ingresa Victor Yan. Los brasileños siguen ganando 3-0.

70' Kenneth Martínez se anima y remata a marco y Gabriel Brazao rechaza el esférico. Honduras lo está intentando. Tres remates a marco en menos de cinco minutos.

Brenner, autor de doblete ante Honduras.

69' ¡UFFFF! Carlos Mejía saca un remate de distancia de pierza zurda y se estrella en el poste del pórtico brasileño. ¡Se salva Brasil!

67' ¡UUUUYYYYY! Luis Palma, el único que la ha intentado suelta un derechazo de media distancia y por poco marca el descuento.

63' Ingresa Helio y sale Alan en la selección Sub 17 de Brasil.

62' Bailoteo completo el de Brasil en el área hondureña. Marcos Antonio erró frente a Alex Rivera.

57' Honduras está cayendo 3-0 ante Brasil por los octavos de final del Mundial de la India.

55' ¡GOOOOLLL DE BRASIL! Honduras ya está siendo humillada ante Brasil y con poco de los sudamericanos.

46' Cambios en Honduras: Salieron Patrick Palacios y David Cardona por Kennerth Martínez y Joshua Canales.

Comenzó el segundo tiempo: asil derrota 2-0 a Honduras.

Así definió Brenner el primero de Brasil ante Honduras.

¡Final del primer tiempo! Honduras cae 2-0 ante Brasil que ha sido 'respetuosa' en este primer episodio del encuentro. Brenner y Marcos Antonio han sido los goleadores.

45+4' Lincoln hace una jugada de crack que deja en ridículo al muchacho hondureño Santiago Cabrera.

Brasil está venciendo 2-0 a Honduras en los octavos de final del Mundial.

45' Sale Weverson e ingresa Cándido por la selección brasileña.

45' Brasil resuelve la contienda en el primer tiempo en dos llegadas claras y dos anotaciones.

43' ¡GOOOLLL DE BRASIL! Marcos Antonio marca el 2-0 ante Honduras en los octavos del Mundial de la India.

32' ¡UUUYYYYY! Se salva Brasil, bombazo de Luis Palma que se estrella en el poste derecho del marco brasileño.

19' Brasil sigue ganando 1-0 a Honduras en los octavos de la India.

11' ¡GOOOOOLLL DE BRASIL! Brenner anota el 1-0 ante Honduras tras una terrible marca y desconcentración de la defensiva hondureña; el delantero brasileño solo llegó a empujar el balón.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Honduras y Brasil ya juegan por los octavos de final del Mundial Sub-17.

Salen los equipos al terreno de juego y ya se entonan los himnos nacionales.

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL

Sábado 21/10: Malí vs Ghana 5:30am

Sábado 21/10: Estados Unidos vs Inglaterra 8:30 am

Domingo 22/10: Irán vs España 5:30 am

Domingo 22/10: Alemania vs Brasil/Honduras 8:30 am

Alineación de Honduras: Alex Rivera; Santiago Cabrera, Axel Gómez, Cristian Moreira, Gustavo Vallecillo; Luis Palma, Gerson Chávez, David Cardona, Everson López; Patrick Palacios y Carlos Mejía.

Alineación de Brasil: Gabriel Brazao, Wesley, Vitao, Lucas Halter, Victor Bobsin, Weverson, Paulinho, Marcos Antonio, Lincoln, Alan y Brenner.

La Sub 17 de Honduras se mide a las 8:30 ante su similar de Brasil por los octavos de final del Mundial Sub-17.

Ya se clasificaron a la siguiente ronda Alemania, Estados Unidos, Malí, Inglaterra, Irán y España. Los norteamericanos se enfrentarán en cuartos a Inglaterra, mientras que los españoles chocarán contra los iraníes.

Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre las selecciones Sub-17 de Honduras y Brasil, que buscan llegar a los cuartos de final del Mundial de La India.