Honduras recibirá multa millonaria de FIFA por gritos homofóbicos

El secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, confirmó que la federación de Honduras ya fue informada por FIFA que se le abrió un procedimiento luego de escucharse gritos homofóbico en el juego ante México y se viene una millonaria multa.

“Desafortunadamente, FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra Honduras y se vuelven a reunir el 3 de noviembre. Se volvió a gritar la palabra que nosotros quisimos evitar y eso le va a ocasionar una multa millonaria en lempiras a la Fenafuth. Un pequeño sector del estadio falló y eso vale mucho dinero”, dijo Mejía.

Y es que un sector de los aficionados que asistió al estadio Olímpico se gritó la palabra “culeeero” que la FIFA toma como homofóbica y el comisario del partido lo insertó en el acta. Honduras ya había sido sancionada severamente por este mismo caso.

“La multa que nos viene no solo es por la invasión de la cancha sino también por gritar una palabra homofóbica y eso FIFA no lo perdona, esperemos que la sanción sea solo económica”, comentó Mejía.

En la conferencia de prensa que brindó este día el dirigente de la Fenafuh, confirmó que la Bicolor podría viajar en vuelo chárter. “La Fenafuth está haciendo todo el esfuerzo para viajar en vuelo chárter directo a Sidney para que los jugadores lleguen descansados”, dijo.

Finalmente explicó que no se denunció en la FIFA al delantero Rony Martínez quien no atendió las últimas dos convocatorias a la Selección Nacional y dependerá de Jorge Luis Pinto si lo vuelve a llamar para los repechajes ante Australia. “Lo de Rony Martínez se habló, no se hizo ninguna denuncia, es un tema cerrado para nosotros”.

El secretario dijo que ante tantas multas y un proceso de Selección que rumbo a Rusia vale cerca de 700 millones de lempiras es tedioso porque son cosas con las que se estuvo trabajando de hacerle conciencia a la afición de no ofender a los rivales ya que FIFA no perdona con las multas.