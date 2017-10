Cristiano a Honduras: "Pido disculpas, ha sido un mal entendido"

"No salía de mi apartamento, pasaba encerrado por seguridad", fueron algunas de las declaraciones que Cristiano dos Santos, un ex delantero brasileño del Olimpia, dijo a los medios australianos en vísperas de los duelos de repechaje entre Honduras y Australia el 10 y 15 de noviembre.

A sus 37 años, el sudamericano se quedó residiendo en Australia y es entrenador en categorías de formación de la Federación de Fútbol de aquel país. DIEZ contactó al ex futbolista para hablar del encuentro el próximo mes y saber por qué se refirió de forma despectiva al país, cosa que ha querido aclarar, aunque con pocos argumentos.

¿Cómo ves el juego entre Australia-Honduras en el repechaje?

Será un buen juego y Honduras tendrá la ventaja de jugar en casa en la ida, tiene que aprovechar esa ventaja.

¿Cuanta ventajas crees que representa cerrar de local en el segundo partido?

Creo que para Australia es muy bueno cerrar en casa el segundo juego, pero será muy difícil en el primero, es una llave complicada.

¿De qué debe cuidarse Honduras de Australia?

Honduras tendrá que ser muy cuidadoso en el contraataque de Australia.

¿Tim Cahill es el hombre a cuidarse?

Sí, claro, Tim Cahill es muy bueno con su cabeza en el juego aéreo.

¿Sientes que le puede afectar el clima a Australia en San Pedro Sula?

En realidad no creo porque Australia también es un país caliente en el verano.

¿Sientes algún sentimiento por Honduras en este repechaje?

Espero que les vaya bien, tienen la calidad para hacerlo bien en este repechaje, les deseo suerte.

Hay mucho resentimiento de los hondureños con tu persona porque sienten que has hablado mal de Honduras ¿Por qué?

No he dicho nada malo de Honduras. Simplemente dije que tengan cuidado, diría lo mismo a las personas que tengan cuidado cuando vayan a Brasil, que es mi hogar, mi país.

LAS INCREÍBLES MENTIRAS QUE CONTARON DE HONDURAS EN FOX SPORT

Cristiano dos Santos trabaja como desarrollador del fútbol base en Australia.

¿Es verdad todo lo que contaste que no podías ni salir del apartamento en Tegucigalpa?

Eso no es cierto porque solía estar siempre en el centro comercial y solía estar siempre con Douglas Caetano.

¿Te arrepientes de algo que dijiste sobre Honduras?

Es que no he dicho nada malo, es la forma en que el periodista escribió en el periódico. Lo siento por la forma en que lo hicieron.

¿Jugar o venir a Honduras fue tu peor en tu carrera?

No lo ha sido porque allá aprendí muchas cosas.

¿Pides alguna disculpa por tus declaraciones?

Sí, claro, pido disculpas, no he dicho nada malo, respeto a Honduras y a su gente, lo siento por lo que escribieron.

¿Es falso entonces que dijiste que en Honduras no salías de tu apartamento por miedo?

Sí, claro, eso no es verdad

ESTE ES EL PROBLEMA QUE ENFRENTAN AUSTRALIANOS PARA VIAJAR A HONDURAS

Salió en el periódico incluso que no comieran comida de Honduras y que trajera comida y agua acá?

Tampoco, no dije eso, no es verdad.

Cuando te fuiste de Honduras a Australia fue porque Olimpia te dio de baja o porque no quisiste regresar por miedo como salió publicado?

Olimpia no me pidió que fuera y no regresé a Honduras porque no podía llevar a mi familia conmigo a Honduras. Me quedé allí por 6 meses, ya que mi familia se alojó en Australia debido a la escuela de los niños. Es todo falso de que no quise llevarlos por seguridad.

Cristiano dos Santos se retiró hace 2 años del fútbol profesional y se ha quedado a vivir en Australia.

¿Como fuiste a dar a Australia y quedarte viviendo?

Solía ​​vivir en Australia antes de ir a Honduras, por lo que Australia es mi hogar desde hace varios años, acá está mi familia.

¿Cómo es tu vida en Australia?

Mi vida en Australia es muy buena, es seguro para la familia y más aún por los niños.

¿Mantienes contacto con algún jugador hondureño?

No, ya no tengo contacto con ningún jugador. Perdimos contacto lamentablemente.

¿Qué sabes de esta selección de Honduras?

Que técnicamente son un muy buen equipo, con bastante potencia y que tiene delanteros veloces.

LEER: ESTO CUESTA VIAJAR A AUSTRALIA DESDE HONDURAS O ESTADOS UNIDOS