Periodista británico compara estadio Olímpico con San Siro, Camp Nou y Anfield Road

Nicholas Rodgers es un periodista inglés que vive en Honduras desde hace seis años, su esposa es catracha y asegura que se ha enamorado del país y también de la Selección Nacional.

El británico ha escrito un bonito reportaje en Fox Sports Australia sobre Honduras que contrasta con el tema de violencia del cuál los medios de aquel país han hecho eco previo los duelos de repechaje el 10 y 15 de noviembre.

LEE TODO LO QUE HA DICHO DE HONDURAS

Soy inglés pero he vivido en Honduras durante seis años en los cuales me he enamorado del país y de su gente. Ahora lo considero mi hogar.

Los hondureños están llenos de pasión y orgullo por su país. Te abrazan en su orgullosa cultura y te aseguran de que nunca te vayas, aunque si lo haces, tienes la mejor impresión.

Familia, fútbol, ​​trabajo y Dios: estas son las cuatro mayores prioridades para millones de Catrachos.

Esperen que las calles de Honduras estén vacías cuando lleguen a las 4:00 de la tarde el 10 de noviembre, mientras las familias y amigos se amontonan alrededor del televisor, gritando, animando, llorando y arrojando todo lo que tienen frente a la pantalla para apoyar a su equipo.

A los británicos nos gusta pensar que inventamos este deporte, aunque los Catrachos también podrían reclamarlo. Los mayas practicaron un deporte similar llamado Pok-A-Tok, que involucró a jugadores que colgaban una pelota de goma en sus caderas.

El periodista inglés destaca la pasión con que el catracho vive los partidos de su selección.

Todos los extranjeros que he conocido en Honduras se vuelcan para apoyar a la H porque te envuelve, las pasiones son contagiosas. Soy un hondureño adoptado, sintiendo su felicidad y dolor. Si bien es en mis genes británicos que a veces critico al equipo, es solo porque amo a La H, quiero verlos ganar, lo siento Australia.

También es siempre dramático lo que sucede cuando apoyo a Inglaterra, se ha vuelto poco inspirador al inicio y decepcionante después, prometiendo todo, sin lograr nada. Pero no con La H. Cada gol cuenta. Cada victoria es una fiesta.

AUSTRALIANOS Y HONDUREÑOS, MUY PARECIDOS

Curiosamente, los estereotipos de australianos y hondureños son muy similares. Disfrutas de una barbacoa y cerveza, te encanta la fiesta, te encantan las bromas, tienes un uso "colorido" del lenguaje, amas a tus mujeres (me casé con una Catracha: ¡deberían saberlo!), Eres patriótico y muestras lealtad hacia sus equipos, y dentro de ustedes hay una buena racha competitiva.

Honduras ha recibido muchos reportajes negativos en los medios globales en los últimos años, lo que frustra enormemente a los hondureños ya que sienten que los extranjeros no llegan a experimentar el alcance de su cultura y belleza diversa en el país, ya sean las playas vírgenes , las vastas junglas, el baile de Punta del pueblo Garifuna, las ruinas mayas y la rica variedad de platos deliciosos como las nacatamales y las sopas.

Nicholas Rodgers recomienda a los aficionados de los Socceroos que lleguen a Honduras probar las baleadas.

Lo que me recuerda que los fanáticos de Socceroos deben venir a probar una baleada. Aquí hay una pista: es como el burrito mexicano, ¡pero 10 veces más agradable!

Sí, los hondureños querrán vencer a Australia, pero, sobre todo, cuidarán de ti y querrán asegurarte que te diviertas. Muchos hondureños pueden hablar inglés y tratarán de ayudarlo con las instrucciones. Y si no pueden, encontrarán a alguien que pueda. Sin embargo, aquí hay algunas expresiones típicas, para que los Socceroos establezca una relación con los hondureños.

¿Que pedos? es igual a ¿Que pasa?

Comprobar/ OK / bien / genial

Un six pack de birrias, porfa - ¿Puede darme un paquete de seis cervezas, por favor?

Chele / Así le llaman a una persona de piel clara

¿Dónde puedo comprar una buena baleada?

¡Que macizo / tumbado! - ¡Qué bueno!

¡Que paja, ombe! - ¡Qué mentira, hombre!

Alero - Compañero/Amigo

¿AMBIENTE HOSTIL?

Dudo que los hondureños se pongan de acuerdo con las payasadas que los uruguayos les hicieron en el 2001 cuando mantuvieron al equipo australiano con fuegos artificiales afuera del hotel y los escupieron en el aeropuerto.

La gente de aquí es mucho más noble y educada que eso. Sin embargo, cuando los jugadores caminen en el terreno de juego, los australianos estarán cagados, es decir. El Estadio Olímpico no es solo es su humedad lo que te golpea, sino la atmósfera y el sonido en su pared, comparable con los estadios más ruidosos del mundo, como Anfield de Liverpool, Celtic Park en Escocia, Camp Nou de Barcelona o el San Siro del Inter o AC Milan. Sí, el Estadio Olímpico es una de mis experiencias favoritas y en gran parte es debido a Los Catrachos.

Este es el jugador 12 de la H y explica su excelente récord en casa. Si el equipo está luchando, los fanáticos se vuelven más ruidosos, actúan como si comieron una barra de energía o una Red Bull, encendiendo a los jugadores a otro nivel. El portero estadounidense Brad Guzman es uno de los muchos jugadores que ven el Olímpico con admiración y temor.

Uno de los grupos de apoyo en particular que habrá es la Barra Brava Catracha, por el acrónimo BBC. Los miembros son obviamente Catrachos, aunque el grupo se estableció en los EE. UU. Y viaja por todo el mundo con el escuadrón. También hablarán exclusivamente en una publicación futura de Fox Sport Australia: ¡qué espacio! Mientras tanto, uno de los jefes del grupo, que se hace llamar "El Catracho", ha estado "golpeando su pecho" con frecuentes actualizaciones en las redes sociales. Es uno de los ocho millones de Catrachos contando los días para que comience el juego en lo que ahora se conoce como "Operación Canguro": cuidado con Australia.