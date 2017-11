Fenafuth solicitó a FIFA eliminación de tarjetas amarillas para repechaje con Australia

El secretario de la Fenafuth, José Ernesto Mejía, contó que hicieron solicitud a la FIFA para que eliminara las tarjetas amarillas para el cruce de repechaje entre Honduras y Australia, igual que lo hizo en la llave Perú-Nueva Zelanda.

Agotadas las entradas de Silla y Palco Oeste para el Honduras-Australia

"Concacaf solicitó y el viernes resolverán esta petición. Este artículo permite que haya igualdad de condiciones, el que ha disputado más partidos anularle las tarjetas. Nosotros tenemos menos partidos, pero hay situaciones excepcionales en las que se puede pedir y son: Más de 8 jugadores con amarilla, 2 sancionados por doble cartulina y 6 jugadores en recuperación que no serán parte del proceso. Es una circunstancia excepcional. Vamos a ver lo que FIFA pueda responder. La Fenafuth solicitó antes que la selección peruana", contó.

Mejía explica que la Federación de Honduras actuó en forma y tiempo, pero sabe que "Es difícil, pero no perdemos la esperanza, no podíamos dejar de hacer el esfuerzo. Aquí el equipo que más tiene es Australia y deberían ser ellos lo de la solicitud".

FIFA tiene en su reglamento cumplir una sola vez a una Confederación esta solicitud y ya lo hizo con Concacaf.

"Entraríamos limpios, pero es difícil. Esto solo se puede hacer una vez por Confederacion y es probable que le diga que ya se hizo por una única vez. Sin embargo, no podíamos quedarnos de brazos cruzados".

EL LUNES O MARTES ESPERAN CONOCER SANCIÓN

José Ernesto Mejía contó también que FIFA se reunirá este viernes para determinar entre otras cosas castigo a Honduras por los incidentes en el juego con México en el estadio Olímpico el 10 de octubre.

"No estarían comunicando a Honduras el lunes o martes. Pero se abrió proceso disciplinario por gritos, invasión de cancha y el tema de los recogepelotas que según ellos a partir del minuto 65 no hicieron el trabajo. Esto lleva multa. Hicimos el descargo y esperamos que la sanción no sea grande", concluyó.