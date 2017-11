¡EN ROJO! Los resultados de Australia en los repechajes rumbo a una Copa del Mundo

La selección de Australia es una especialista en estar en fase de repechajes, ante Honduras disputarán su novena repesca en busca de un boleto a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

¿Será fortuna para Honduras que los “Canguros” de ocho ocasiones que se han enfrentado a selecciones de Conmebol o Europa, apenas han conseguido dos veces asistir a los mundiales? Esos son los números de la selección de Oceanía en esas fases de clasificación vía ese medio.

La historia no ha estado a su favor y los australianos por primera vez jugará la repesca intercontinental como representantes de la AFC, pues antes del 2010 jugaban para la Confederación de Oceanía y ahora lo hacen para Asia.

Esta es la primera vez que Honduras jugará el repechaje, para el mundial, un boleto muy honroso que aprovechó en su momento Uruguay, México, Argentina, Colombia y hasta España.

LOS RESULTADOS DE AUSTRALIA EN REPECHAJES

INGLATERRA 1966

AFC vs OFC

Corea del Norte 6-1 Australia

Australia 1-3 Corea del Norte

Clasificado: Corea del Norte



MÉXICO 1970

AFC vs OFC

Israel 1-0 Australia

Australia 1-1 Israel

Clasificado: Israel



ALEMANIA 1974

OFC vs AFC

Australia 0-0 Corea del Sur

Corea del Sur 2-2 Australia

Corea del Sur 0-1 Australia

Clasificado: Australia



MÉXICO 1986

UEFA vs OFC

Escocia 2-0 Australia

Australia 0-0 Escocia

Clasificado: Escocia



EUA 1994

Concacaf vs OFC

Canadá 2-1 Australia

Australia 2-1 Canadá (4-1)

Clasificado: Australia para jugar repechaje ante Conmebol

Conmebol vs OFC

Australia 1-1 Argentina

Argentina 1-0 Australia

Clasificado: Argentina



FRANCIA 1998

AFC vs OFC

Irán 1-1 Australia

Australia 2-2 Irán

Clasificado: Irán



COREA Y JAPÓN 2002

Conmebol vs OFC

Australia 1-0 Uruguay

Uruguay 3-0 Australia

Clasificado: Uruguay



ALEMANIA 2006

Conmebol vs OFC

Uruguay 1-0 Australia

Australia 1-0 Uruguay (4-2)

Clasificado: Australia





*** La selección de Australia ha clasificado cuatro veces a la Copa del Mundo, en Alemania 1974, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.