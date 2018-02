Confirmado: La Selección de Honduras no tendrá juegos amistosos en marzo

Tras conocer que el 7 de marzo la Concacaf anunciará de manera oficial la Liga de Naciones, misma que será la nueva eliminatoria hacia Qatar 2022, en la Fenafuth confirman que luego de dicha fecha se comenzará a buscar al nuevo técnico de la selección nacional.

“Ese tema del técnico se verá después que tengamos claro la fecha donde vamos a iniciar con las competencias, tras eso lo empezaríamos a planear. Todo depende de la FIFA y de este calendario que se dará, se va a planificar bien y tomando la mejor elección”, comenzó diciendo Jorge Salomón, presidente de la comisión normalizadora.

El jerarca también confirmó a DIEZ que no se jugará en la doble fecha FIFA de marzo pues no hubo ofertas concretas, mismas que le dejen dinero a la federación.

“Habíamos dicho que si no había algo que valiera la pena no se iba a jugar así que para esa fecha no se va a jugar, así el torneo de Liga terminar en tiempo y forma, después de marzo vendrán los planes. No hubo nada concreto y no se va a jugar en marzo”.

La intención de FENAFUTH era encontrar un rival capaz de pagarle los boletos de avión a la delegación catracha y que dejara dinero a las arcas de la federación pues la economía es precaria tras el repechaje ante Australia donde no se logró el boleto a Rusia 2018.