Fenafuth no descarta un técnico nacional para la Selección de Honduras

El secretario de Fenafuth, José Ernesto Mejía, habló de la actual situación de la Federación. Entre otras cosas, confirmó el juego ante Corea del Sur y habló de la posibilidad de uno o dos juegos amistosos en junio. También se refirió al proceso de búsqueda del seleccionador.

Sobre lo que viene para la H, dijo que:"Tenemos un partido amistoso firmado contra Corea del Sur, es una selección muy potente. Después muy probablemente antes del Mundial, tendremos uno o dos partidos en Estados Unidos".

En el caso del próximo seleccionador de Honduras, pidió calma: "Creo que no hay que precipitarse, hay que tomarlo con calma, la eliminatoria de Honduras para el próximo mundial (Qatar 2002) creo que comenzará en enero(2019) pues en septiembre de este año comienza la Liga de Naciones para el Caribe, pero ya se están analizando algunas hojas de vida", afirmó.

Al mencionarle si es probable que el cargo se quedé en un técnico nacional: "Estamos trabajando bastante en la Escuela de Entrenadores, es un tema que debemos sentar las bases para que a futuro tengamos de dónde escoger entrenadores hondureños. Ahora los hay muy buenos, que están a nivel de Selección, no se descarta a nadie, pero es un tema de la Comisión de Selecciones".

Repitió para que la próxima eliminatoria no se descarta un seleccionador hondureño, pero de momento solo se están analizando trayectorias: "Nada se descarta, hay entrenadores muy buenos y existe la posibilidad de un técnico nacional".

¿Cuántos currículum han revisado?, "La Comisión de Selecciones ha visto algunos. Llegan muchísimas pues hay entrenadores que se auto promocionan, pero lo importante es tomar las cosas con calma y pensando en lo mejor para el fútbol de Honduras".

Negó que al momento se haya contactado al colombiano Juan Carlos Osorio: "No, a mí me gustaría. Eso es algo que salió en un medio de prensa, pero no han habido acercamientos. Además, la Fenafuth es respetuosa y él tiene un contrato vigente con la federación mexicana. No ha habido ningún contacto ni plática con Juan Carlos Osorio".

Sobre Johnny Palacios

También se refirió al caso de Johnny Palacios, que dio positivo por nafazolina: "El jugador ya hizo su descargo frente a la comisión disciplinaria, aún no han dado fecha en Zúrich para la audiencia, el jugador quiere ir a demostrar su inocencia allá. Pidió ser parte del proceso porque considera que no ha cometido ningún error", dijo.

Agregó que: "Nosotros como Federación en lo que hemos apoyado, servimos de canal entre la Comisión Antidopaje, el jugador y Olimpia, que ha ayudado mucho a Palacios, esperemos que todo salga bien. Estas cosas pasan y tiene que servir de ejemplo para otros jugadores, que no hay que automedicarse".