Tyson Núñez: "A la Bicolor debe llegar un técnico nacional"

Milton “Tyson” Núñez detectó varias cosas que le faltaron a la Selección Nacional para llegar a Rusia 2018, el aún futbolista de igual manera aseguró que es hora de que un técnico nacional tome las riendas de la Bicolor.



“Faltó garra y esa entrega a full que era lo que nosotros en su momento imponíamos, nuestro fútbol era rápido y no era de mucha técnica, así que no podemos perder esa mística; del mediocampo para adelante era veloz, faltó personalidad y entrega, además muchos jóvenes no eran tan maduros", inició comentando.

Tyson mientras brindaba entrevista Diario DIEZ. Foto: Juan Salgado.

Y agregó: "A la Selección debe llegar un técnico nacional porque ya se formaron para tomar las riendas y esta es la oportunidad, pero se le debe dar el apoyo, Carlos Pavón es uno o el mismo Amado Guevara”.



De igual manera el exseleccionado opinó sobre Antony Lozano: “Choco debe seguir creciendo, pero cuando juegas defensivo como pasaba en la Selección es bien difícil, tiene que crecer y tiene el apoyo de nosotros que jugamos de delanteros, él tiene gol, fútbol y talento, pero no sé si se ha dado cuenta de lo que él tiene, debe venir alguien y decirle que disfrute”.