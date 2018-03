Honduras contratará técnico de peso y hace un guiño a Juan Carlos Osorio

El presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, confirmó que el nuevo entrenador de la Selección de Honduras se conocerá hasta después del Mundial de Rusia 2018. El colombiano Juan Carlos Osorio es uno de los favoritos de los dirigentes catrachos.

"He visto algunos curriculum porque me han llegado al correo pero no nos hemos sentado de forma oficial como comité a revisar hojas de vida porque habíamos puesto esta fecha (7 de marzo) como tope para comenzar a buscar el nuevo seleccionador", inició diciendo Salomón en rueda de prensa.

Leer: CONCACAF ANUNCIA NUEVO FORMATO DE ELIMINATORIAS

Una de las cosas que dejó claro el dirigente es que el colombiano Juan Carlos Osorio, por ahora entrenador de México con la que no seguirá después del Mundial, es una opción y le abren las puertas en la Fenafuth.

"Sería un privilegio poder contratar al profesor Juan Carlos Osorio porque en el pasado estuvo relacionado con Honduras, no sabemos sus planes después del Mundial, las puertas están abiertas para él porque después de la Copa del Mundo habrá más opciones. Ahora en abril las comisiones comienzan a evaluar para poder tenerlo confirmado en el segundo semestre del año", comentó Salomón.

El partido amistoso que tendrá Honduras en mayo contra Corea del Sur será dirigido por el profesor Carlos Tábora, también puede ser que la H tenga otro encuentro ante un equipo sudamericano previo al Mundial."Tenemos una posibilidad de jugar con un equipo de Sudamérica", dijo Salomón dejando claro que no es Chile.