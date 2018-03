Samuel Caballero sobre Lozano: "Hay que reconocer su gran trayectoria; es un gran jugador"

El exseleccionado nacional, Samuel Caballero, ahora retirado del fútbol como profesional habló en exclusiva con DIEZ sobre el futuro de la Bicolor, además se refirió a Antony Lozano y también reveló una de las razones por las cuales no han vuelto a salir al extranjero futbolistas de su talla, como fue en su caso en su momento.

Después de desctacar durante mucho tiempo a nivel de selección y equipo Caballero actualmente se dedica a pasar tiempo con su familia.

Fuera de ello funge como entrenador y representante de jugadores en su academia (Broncos United) clubes en los cuales desarrollan fútbol de alto rendimiento con los futbolistas. Los trabajan para procesos de promoción y luego recomendarlos a varios clubes.

Samuel a ti se te recuerda mucho por aquella polémica del beso a Cuauhtémoc Blanco... entiendo que han pasado años, ¿pero cómo lo recuerdas?

Sí, es una anécdota que no pasa de moda. Cuando la gente me ve disfruta mucho y siempre lo recuerdan como algo jocoso; fue algo que me marcó. Toda la vida los aficionados me van a recordar por eso.

¿Al final cómo quedaron? ¿Lo volviste a ver? ¿Se pidieron disculpas?

La verdad que nunca nos volvimos a encontrar; casualidad que cuando yo me estaba pasando del Chicago Fire a otro equipo, en ese momento Cuauhtémoc estaba llegando.

Osea que por poco lo hubieses tenido de compañero...

La oportunidad no se dio, de lo contrario hubiesemos seguido dándonos besos allá.

Tu carrera en la Selección prácticamente fue un éxito.. Copa Oro, Uncaf, pero no se dio el Mundial... me imagino que como todo futbolista lo anhelabas.

Sí, como todo futbolista cerrar con un Mundial es lo más importante. Inicié la eliminatoria con Reinaldo Rueda, pero al final no se dio la oportunidad.

Por dónde pasó... ¿Estabas en condiciones? -porque al final no te llevaron-

Yo estaba activo, en ese momento estaba jugando en China, fueron circunstancias técnicas, en ese instante optaron por jugadores nacionales. Después no seguí el proceso.

Ese es el detalle... cuando te vas a un país como ese corres el riesgo de perderte una convocatoria porque no te observan. ¿Si volvieras atrás elegirías China nuevamente?

Yo me voy a China porque como profesional uno debe estar donde mejor lo valoran y pagan, para eso trabajamos. Es una carrera muy corta. En la Selección uno puede dar mucho, pero recibe poco. Acá se valora poco a los futbolistas, no les reconoce, por eso muchos jugadores desaperecen del ámbito nacional.

Es el caso de Lozano, acá no se le valoró

Antony Lozano es un jugador diferente que está triunfando en España, creo que es de apoyarlo y reconocer su gran trayectoria. Para mí es un gran jugador y es el máximo referente a nivel de Selección Nacional. Eso se le debe reconocer. Eso es lo que no está faltando, jugadores que marquen diferencia.

Lozano mientras enfrentaba al Barcelona con el Girona.

Me es extraño.. en tu época pagaron 2 millones de dólares por tu ficha... en la actualidad eso ya no se da

Pasa que al jugador del momento ya no se le da el valor. Pero realmente la Liga a nivel de equipo no estamos trascendiendo, en la Selección tampoco y eso le resta valor al futbolista. Cuando la Bicolor está en un ranking alto. Generalmente no estamos conformando muy poco cuando debemos de ir más allá con los equipos y selecciones, (en la Concachampions por ejemplo).

Selección Nacional

En la Selección se habla mucho de más colombianos... ¿tú con tu experiencia a quién recomendarias?

Bueno si quieren a hacer un cambio que se busque a alguien nacional. Carlos Tábora es un buen nombramiento, es una persona que tiene recorrido a trabajado con selecciones menores y conoce nuestra idiosincrasia. Porqué no le puede reconocer a alguien local, debemos apoyarnos para que crezcamos en valor.

¿Le tiene fe a esta nueva generación de jugadores para llegar a Catar?

Sí, todos los países en Europa trabajan en procesos largos porque allí se ven los resultados.

Pinto llevaba un proceso...

Jorge Luis Pinto tuvo un proceso largo y no tuvo resultados, era correcto dar un cambio porque es importante regenerar cada etapa. Fue un buen proceso, pero no dio los resultados esperados. Es un gran técnico, pero no estábamos a la exigencia de él.

Después de tu retiro.. entiendo que abriste una academia en los Estados Unidos ¿Ya has recomendado a algunos jugadores?

Por allá tenemos un alto nivel de jugadores, tanto hondureños como de diferentes países. Sin embargo, el material humano catracho es la mejor materia prima que tenemos actualmente, estamos tratando de promover a varios futbolistas que quizá no tuvieron oportunidad acá. Estamos sacando entre cinco a siete jugadores por temporada.

¿Y de la Liga local?

Sí, he tenido oportunidad de recomendar a algunos jugadores como a Roby Norales (Uruguay) y bueno, allá está triunfando, eso es lo que queremos, abrirle espacio a esos jugadores prometedores.