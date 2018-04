José Ernesto Mejía: "A la Selección debe venir el jugador que siente la H en el pecho"

El secretario de la Federación de Honduras, José Ernesto Mejía, contó en conferencia de prensa que la primera semana de mayo se conocerá la convocatoria para los amistosos ante Corea del Sur y El Salvador el 28 de mayo y 2 de junio respectivamente.

Pinto cuenta la súplica que hizo a los jugadores de México en el Olímpico

También detalló los ingresos que le dejarán estos dos encuentros. Confirmó que se sentarán con los jugadores para negociar el tema de viáticos y premios tomando en cuenta la situación de la Fenafuth y habla del Proyecto Gol del Tizatillo.

¿Cuándo se dará a conocer la lista de convocados para lo amistosos?

El técnico tiene su cronograma de trabajo. La convocatoria será los primeros días de mayo. Tanto la composición de la nómina como las fechas las dará él. Nos toca esperar y hacer toda la logística para que tengan todas las comodidades.

¿Cuánto percibirá Honduras por estos dos amistosos?

En este momento no tengo el dato oficial, pero creo que será cerca de 80 mil dólares, aparte de los 32 boletos de avión, alojamiento, alimentación, transporte, etc. Pero fiel a la costumbre de esta Federación todo eso se dará a conocer públicamente.

En las últimas semanas se han barajado varios nombres de técnicos para la Selección de Honduras. ¿Qué hay de concreto?

Absolutamente nada. Tanto el presidente Jorge Salomón como mi persona han recibido una infinidad de propuestas, de currículos de técnicos que se autoproponen. Todo lo que salió en los medios no tiene sentido. Obviamente son técnicos que tiene buen perfil, pero no ha habido ningún acercamiento ni la Federación ha hecho alguna oferta.

¿Ya hubo acercamiento con los legionarios para estos partidos?

El 28 de mayo y 2 de junio no son fechas FIFA por las cercanía del Mundial, por lo que no hay obligatoriedad de los clubes prestar a los futbolistas, pero la mayoría de Ligas estarán terminados y esperamos contar con ellos. Sí se hicieron acercamientos con los jugadores y esperamos contar con ellos. Siempre en los contratos exigen el 75% de los jugadores, pero en este no existe eso, pese a ello queremos participar con el mejor equipo.

¿No se elevará el costo de pago de viáticos por la fecha?

Los jugadores con los que hemos hablado han demostrado su disponibilidad, su deseo de estar en la Selección. En segundo lugar, a la Selección debe venir el jugador siente la H en el pecho. Ya esto de estar que si me pagan esto o me pagan lo otro, los futbolistas deben ir pensando así. Y la mayoría piensa así, sienten la H en el pecho.No me gusta personalizar, pero uno de ellos es Maynor Figueroa. Así deben sentir los jugadores la camisa. Es hora de que ellos vayan considerando a la Federación como nosotros lo hacemos con ellos, pero las condiciones se van a negociar de forma diferente, obviamente respetándolos y tomando en cuenta sus peticiones. El proceso que pasamos fue espinoso en el tema de premios y viáticos. Debemos sentarnos y hablarlo, que sientan que deben jugar por amor a la camisa.

¿Ya se cancelaron todas las deudas con los jugadores y cuerpo técnico?

La mayoría, prácticamente el 95% están saldadas. La Federación ha hecho un gran esfuerzo porque no había dinero. Queda algo del proceso Olímpico, pero las vamos a honrar y el jugador lo tiene que tener muy claro, que con mucho esfuerzo se han ido pagando las deudas.

¿A Jorge Luis Pinto ya se le pagó?

El profesor Pinto está al día. Había unas cositas, pero él es un caballero.

El Proyecto Gol del Tizatillo fue un fiasco. ¿Qué harán con él?

No quisiera referirme al tema porque estamos evaluando con gente de FIFA lo que podemos hacer con estos proyectos. A eso obedece un poco la visita del oficial al país.

¿Qué tanto tuvo que ver la Federación en el castigo de FIFA?

La Federación tuvo una participación muy importante para que el castigo al Olimpia fuese suspendido. Viajamos a una reunión en Miami donde se incorporó Montagliani, tocamos el tiempo. Mandamos una carta, aparte de la que envió el club. Afortunadamente decidieron otorgarle la suspensión condicional por dos años.

Lo dijo:

"Estamos tratando de abaratar costos. Lo que puedo garantizar es que será un técnico de primer nivel, pero que no le cueste tanto dinero a la Federación".