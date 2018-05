Primi Maradiaga: "Mi error fue no habérselo dicho a los miembros de la Fesfut"

El entrenador hondureño Ramón Maradiaga, aclaró en conferencia de prensa, toda la polémica sobre la sanción impuesta por la Fifa tras la acusación de intento de arreglo de partido.

"Lamentablemente, mi mayor error fue no habérselo hecho ver a los miembros de la Federación, simplemente me aparté porque no era asunto mío por dos razones: primero porque acababa de pasar lo del amaño de partidos anterior y segundo porque confié en que este grupo no iba a aceptar ese ofrecimiento", dijo Primi en rueda de prensa.

Y sigue: "El juego entre Canadá y El Salvador lo extendieron 10 minutos, le dije al comisario que era de Costa Rica, le comenté que fuera serio, que debía de mandar los mejores árbitros. Estaba consciente que iba a sacar los mejores resultados".

"En julio del año pasado me llamaron de la Federación de El Salvador para dar mi declaración y comenté lo que le dije a los miembros de FIFA. Ya en noviembre me hicieron el sumario para ver si me debía defender y les manifesté de mi trayectoria y que preguntaran en las distintas federaciones sobre mi personalidad, que no me presto a ese tipo de instancias y por último les hice ver que aceptaba mi error de no comunicarle a los miembros de la Federación pero les hice ver que en cualquier seminario, congreso donde participara siempre iba a hacer locución de lo que pasó para que los vengan no se involucren en este tipo de instancias".

"Saliendo de mi casa me habló un periodista (Carlos Ordóñez de TVC) y me informó de la noticia, no tenía conocimiento, me metí a mi correo y miro donde la FIFA hace alusión. Hay un apartado en la parte 27 donde me dicen que el error es por no comunicarle a la Federación y por eso me dan como culpable y por eso me he hecho acreedor a esta sanción, No sé si voy a apelar porque tiene un costo y no tengo la capacidad para pagar ese dinero, estoy tranquilo, lo que hice fue aislarle y mi error fue no comunicarle a los miembros de la Federación".

"Tengo hasta el viernes para apelar, pero no voy a dejar de lado las prioridades de mi familia por esto, quizá esto pueda ser el retiro del fútbol en la dirección técnica"

"Yo le dije al seño Padilla, a mí no me involucre en eso, hágale ese ofrecimiento a los jugadores, yo no nací con imagen todo lo que alcance fue con esfuerzo no tengo nada porque tenga que agacharme la cabeza".

"No me arrepiento porque no hubo nada malo. Solo hubo una reunión y fue en el hotel donde nos concentramos. No teníamos seguridad privada para decirle a la gente a que vas. Allí ingresaba todo tipo de gente y por allí podría decirle a alguien nos miramos en el carro, hubo formas de haber tenido ese tipo de conversación. Yo venía del entrenamiento y me encontré con el señor Padilla para decirme supuestamente lo que se habla, yo le dije que no me involucre, hable con la Federación y los jugadores".

"De lo que me siento responsable es de no ir a comunicarle a los miembros de la Federación y es mi falla por haber callado por no hablar con los miembros de la federación".

“Me dejé llevar por el corazón porque siento un gran aprecio por EL Salvador porque mis abuelos son de ese país y pequeño visitaba San miguel. Mi infancia viene de allí, era más fácil escuchar los medios de comunicación de allá. Cuando fui iba pensando eso pero ya allá encontré otro panorama. Hubo un momento en la competencia donde les dije que ya no quería estar acá, nos reunimos con Gilberto y les comenté que había mal ambiente. Reitero, no me arrepiento de haber ido a El Salvador”.

“Yo no sabía quién era ese empresario hondureño que ofrecía el dinero, me imaginé quien era pero no voy a revelar su nombre, solo sospeché de quién se trataba”.