Día y horario del partido amistoso Corea del Sur-Honduras

La Selección de Honduras viajó rumbo a Corea del Sur para sostener un partido amistoso que significará la despedida de los surcoreanos previo al Mundial de Rusia 2018.

El encuentro está programado para el día lunes 28 de mayo a la 5:00 de la mañana hora hondureña. Los surcoreanos reciben a la "H" en el estadio Daegu de Seúl.

A continuación te detallamos los horarios del encuentro en diferentes ciudades del planeta.

Los catrachos residentes en Los Ángeles deberán madrugar y los que radican en España lo podran ver en horas del mediodía.

HORA DEL PARTIDO EN VARIAS CIUDADES DEL MUNDO

En Miami 7:00 AM

En Houston 6:00 AM

En Los Angeles 4:00 AM

En New York 7:00 AM

Barcelona 1:30 PM

Madrid 1:30 PM