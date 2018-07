EXCLUSIVA: “Patón” Bauza y Ramón Díaz son opciones para dirigir a Honduras

Tras finalizar el Mundial de Rusia 2018, en Fenafuth ya han comenzado de manera oficial a buscar el nuevo técnico de la selección nacional de Honduras.

Jorge Salomón ratificó que el trabajo más intenso será en el mes de agosto y que todo irá pasando por el interés que muestren ciertos estrategas que buscará la federación.

“Hoy sí ya formalmente hemos comenzado el proceso de búsqueda y eventualmente vamos a platicar con gente. Todavía no hemos hablado con nadie y han cambiado ciertas opciones pero todo el mes de agosto le vamos a dedicar tiempo a ese tema de la elección, hay que ver si ciertos técnicos tienen interés en nosotros, ya viendo eso pues serán opciones nuestras”, comenzó diciendo.

Y agregó el presidente de Fenafuth: “Van salir buenas opciones y esperamos que sea la correcta para 2022 y 2026, ya hemos depurado algunos currículum porque algunos están trabajando o consideramos que no están aptos al cargo, no llenaban los requísitos y tampoco vamos a dar los nombres”.

Siguiendo la plática, Salomón confirmó a DIEZ que los argentinos Ramón Díaz y Edgardo “Patón” Bauza son opciones para dirigir a la selección nacional y que serán seriamente tomados en cuenta por la comisión de selecciones.

“Tenemos información tanto de Ramón Díaz como de Bauza y ahorita que nos sentemos con la comisión serán gente que va a ser tomada en cuenta. Estas decisiones no son personales, son de grupo y hay que escuchar las opiniones de todo mundo, son buenos entrenadores y no creo que a nadie no le guste las opciones de ellos dos, veremos si todos los factores cuadran”.





Tanto Bauza como Díaz se unen a la opción de Matosas quienes hasta el momento son los candidatos reales a sentarse en el banquillo de Honduras, además de Héctor Cúper quien mandó su currículum a la federación.

“Matosas es y será parte de las opciones, por lo que entendemos él tiene interés y veremos si la parte económica se da de manera satisfactoria para todos”, cerró Salomón.

Ramón Díaz actualmente dirige al Al Ittihad de Arabia Saudita y ha sido técnico de la selección de Paraguay, el “Patón” Bauza por su parte entrena al Rosario Central de Argentina y fue mandamás de su país.