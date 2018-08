David Suazo: "Quiero llegar a ser técnico de Honduras con experiencia, no llegar a experimentar"

David Suazo habló desde Italia sobre la Selección de Honduras y no esconde su deseo de en un futuro sentarse en el banquillo, pero antes quiere ganar experiencia "para no llegar a experimentar".

Carlos Tábora: "Esto capacitado para dirigir a Honduras"

"Escuché que estaba la posibilidad de mi nombre y el de Amado. Cuando leí mi nombre entre los candidatos te llena de orgullo, porque eso te dice que estás haciendo bien el trabajo", inició contando en entrevista a Cinco Deportivo.

¿Recomienda un técnico nacional o extranjero? Le consultaron a la "Pantera" y fue contundente.

"Pienso que la situación del fútbol hondureño es simple. Si después de 28 años clasificamos fue con (Reinaldo) Rueda no fue porque hizo dos años de proceso, fueron cuatro años y se creía en el trabajo. Veo una Sub-21 que obtiene una medalla y luego estos chicos desaparecen, ese es nuestro problema. Si una obtiene un logro hay que tener procesos, darle continuidad. Esto no es tanto del técnico, sino de creer en el proyecto".

Y agregó: "No solo se trata de trabajar en la mayor. A esta altura no es posible que la Selección no tenga un entrenador. Pero lo importante es creer en el proceso, eso da la diferencia".

Asumir un día el cargo de seleccionador de Honduras sigue en la mente de David, pero asegura que primero debe ganar experiencia.

"Yo digo que cuando uno se encamina para ser entrenador, son situaciones que se dan. Yo no dejo por fuera esta situación, para mí sería un orgullo (dirigir a la Bicolor), obviamente quiero llegar a ser técnico de Honduras con experiencia, no llegar de joven a experimentar pese a haber jugado bastante tiempo allí. Quiero llegar para poder transmitir algo al fútbol hondureño y hacer algo que se quiere", cerró.