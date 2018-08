Mateo Yibrín: "Financieramente Osorio es inalcanzable; Alexis Mendoza dejó una muy buena imagen"

Fiel a su estilo, el expresidente del Real España Mateo Yibrín fue de frente y habló con DIEZ sobre su actualidad desde que dejó de ser parte de la directiva aurinegra.

LO QUE DIJO:



¿Sigue apasionado por Real España y el fútbol hondureño a pesar de no estar en el día a día?

Claro que sí, siempre me apasiona. Ya no voy a todos los partidos como antes, pero siempre voy al estadio. Estuve en un colegio en el que el deporte era fútbol, así que es una gran pasión.



Pasa menos preocupado ahora que ya no está en la directiva del equipo.

Sí, hablo cada 15 días con Fuad y Elías para preguntarles sobre algo que vi, no me pareció o algo que no sé, pero ya no estoy involucrado.



¿Extraña no ser quien tome las decisiones?

Después de 14 años en la presidencia del club, llegó el momento de que me saturé demasiado y ahora estoy en un periodo para desestresarme, pero no lo extraño, aunque siempre pienso a diario en el equipo y qué le está pasando.

Mateo Yibrín se retiró de la presidencia del Real España y ahora está enfocado en sus negocios.

¿Cómo ve a este Real España sin Mateo Yibrín?

Lo veo bien, quizás lo que le está costando al entrenador es terminar de afinar bien al equipo. Me parece que después del torneo en el que salió campeón, algo impresionante lo que logró el técnico, luego de perder cinco partidos seguidos, ganaron siete juegos consecutivos, es un mérito importante, pero creo que eso se logró además del trabajo, con mucha psicología, mucha motivación de él. En estos dos últimos torneos, más que motivación y lo que traen los técnicos sudamericanos es empuje, creo que se requiere mucho más de la metodología de trabajo, la repetición, el sistema de juego y poner las piezas adecuadas.



¿Es Martín García el técnico ideal para Real España?

No lo contraté yo, no lo conozco, así que no podría decir si su trabajo me gusta o no. Lo que sí digo es que desde afuera aparenta ser un hombre serio, trabajador, comprometido y eso es muy bueno para cualquier club.



Con usted inició el proyecto de apostar por los jóvenes, ¿esto es lo que le conviene a la Máquina para el futuro?

El equipo tiene una buena base, con un portero y un par de centrales de futuro; en el mediocampo estamos muy bien cubiertos con gente de la casa. Siento que al equipo le falta mejor talento en las bandas y en la delantera. Considero que si debemos mejorar algo es arriba y por las bandas, laterales más decisivos con ida y vuelta.



Después de tantos años que Olimpia se apoderó de la portería de la Selección con dos arqueros, ahora regresa esa oportunidad para alguien de la zona norte del país.

Ojalá que “Buba” ya sea el portero titular, yo desearía que Róchez sea el delantero central junto a Quioto y Elis, y Bryan Acosta liderando el medio campo. “Buba” de portero, Allans Vargas o Leverón en la defensa central, Acosta y Alfredo en el medio y Róchez de delantero. Real España volvería a ser protagonista como lo fue en la décadas de los 70, 80 y 90, así que eso nos pondría muy contentos a los aurinegros.

El técnico de la Selección de Honduras lo anunciarán en octubre, dice Yibrín.

¿Cómo ve el futuro del fútbol en Honduras?

La FIFA y la Concacaf nos están dando esperanzas de que las cosas van a mejorar en nuestra área; excluyendo a México y Estados Unidos, que tienen sus propios recursos e instituciones más sólidas, pero pensando en Centroamérica, creo que la nueva Concacaf y la nueva FIFA han puesto los ojos aquí y eso nos da esperanzas de que habrá apoyo logístico, mucha capacitación, más recursos y profesionalismo a esta zona, y también por el excelente trabajo que ha hecho Jorge Salomón al frente de la Federación en cuanto a las relaciones internacionales, ya que se ha ganado la credibilidad de ambos entes como no lo habíamos tenido en los últimos 10 años, entonces esa relación que tiene con el presidente de la FIFA y el de la Concacaf, creo que eso traerá mucho beneficio a nuestro fútbol.

A nivel local, el sistema financiero y empresarial de Honduras, Jorge Salomón le da mucha credibilidad a la Federación porque saben que es una persona seria y los recursos están siendo cuidados.

La Liga Nacional se ha quedado un poco rezagada en cuanto a mercadeo, tecnología y en canchas de fútbol. Si algún día estoy en un alto mando de la Federación o de la Liga, por mucha posición que tenga, no permitiría que se jugara en campos como el de Tocoa. Esa decisión no se puede negociar, si Real Sociedad está en primera división debe jugar en La Ceiba o en una cancha probada. No permitiría canchas mediocres para la Liga ni camerinos mediocres para los equipos y para los árbitros.



En la eliminatoria anterior nos pasó factura el cambio generacional.

Eso le afectó a Jorge Luis Pinto porque trató de hacer una renovación de la Selección Nacional, pero la hizo a medias. Tuvo que haber hecho algo total y no ir al Mundial, se hubiese dejado una base consolidada pensando al futuro. Sin embargo, lo positivo es que sabemos que tenemos a Quioto, Elis y Acosta. Quizás, Pinto dejó unas tres o cuatro piezas, pero me hubiese gustado que dejara un equipo base.

Gustavo Matosas sería uno de los candidatos, pero dice que no sabe nada sobre él.

Usted anticipó antes de iniciar el proceso de Pinto, que debíamos pensar en Catar 2022 y no en Rusia 2018.

Si usted analiza que en los últimos mundiales de Brasil y Sudáfrica, apenas hicimos un gol. Pensando en que la única persona que fue capaz de anotar ya no iba a estar, creí que debíamos enfocarnos en el futuro. Los hondureños ya nos quitamos las ganas de ir a un Mundial, ya desahogamos la frustración de no ir a una Copa del Mundo, ahora tomemos una pausa y pensemos que si vamos a un Mundial, hacer un papel decente, pero mucha gente lo malentendió.



¿Se ve como presidente de la Federación de Fútbol?

No lo he pensado, quizás mucho más adelante no lo descarto. Salí del Real España por muchos compromisos y ahora tengo muchos más obligaciones de trabajo, entonces no veo una posibilidad.

YIBRÍN EN FRASES

"Financieramente Juan Carlos Osorio es inalcanzable. Alexis Mendoza dejó una muy buena imagen y salió campeón en Colombia”.

DAVID SUAZO EN UN FUTURO SER EL DT DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS

"Hay de cinco a seis candidatos para la Selección. No sé si Matosas está incluido en ellos. No descartaría a asistentes de técnicos que conozcan el área”.

"Buscaremos un técnico que deje cosas positivas a nuevas generaciones de jugadores, con mejor preparación física y metodología de trabajo”.

"La elección del entrenador va por buen camino. Ya contamos con cinco o seis candidatos fuertes y esperamos anunciar al nuevo técnico en octubre”.

"Lo ideal es que el técnico de la Selección haya estado en un Mundial reciente, que conozca nuestra región, que esté probado en manejo de grupo y liderazgo”.