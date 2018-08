Rubén Romano sobre Honduras: "Me interesa y me puedo adecuar"

Ruben Omar Romano es uno de los candidatos para tomar el banquillo de la selección Nacional de Honduras, así lo confirmó Jorge Salomón quien también aseguró que él será analizado junto a Gustavo Matosas y Alexis Mendoza.

Fenafuth nombra a Carlos Tábora como técnico interino

Desde México el técnico habló con DIEZ y mencionó que de momento no se ha dado ningún contacto pero en caso de haber un proyecto serio, él estará muy interesado.

¿Profe cómo está? ¿Qué tal toma este tema de que posiblemente asuma las riendas de Honduras?

Por supuesto que siempre uno lo toma de una manera muy buena porque es una selección nacional, porque he tenido la oportunidad de dirigir a jugadores hondureños pero en la realidad es que es eso nada más, uno no puede hablar hasta que realmente haya algo oficial, que haya una plática pero sí me pone muy contento.

En el caso suyo ha dirigido equipos y si se concreta algo, ¿qué tanto puede cambiarle su estilo?

No, creo que cambie nada. Es el trabajo que vas a tener que hacer diariamente en busca de los jugadores locales y tener una observación con los jugadores que están fuera pero sí un trabajo diferente y donde no descansas, sería una experiencia muy buena porque tengo la experiencia de estar cerca de gente que dirigió seleccionados y saber cómo se maneja.

Sabemos que conocer el entorno de un país, su idiosincrasia es importante y usted ya conoce algunos futbolistas catrachos...

Y bueno son suposiciones porque hoy no hay nada. De momento no se ha dado ningún contacto, a mí me interesa y me interesa salir de México también, si es una selección sería mejor y con un proyecto serio para poder trabajar lo que me gusta a mí. No que solo un partido o dos partidos y sin que se deje trabajar, la realidad es que quiero salir de México para buscar nuevos objetivos, nuevas metas y si se da una selección pues es bueno.

¿Y a Honduras cómo la ve? ¿Cómo vio el proceso de Pinto?

Bueno es que hablar de eso ahorita es adelantarme a cosas que no podría decirlas, una vez que se dé ese contacto si es que se llega a dar podemos hablar de otra cosa.

Técnicos que han sonado para dirigir a la selección de Honduras

Ahora pero ha seguido el fútbol hondureño, ¿o no?

Sí, claro que tengo conocimiento pero te vuelvo a decir que no quiero hablar más porque no han hablado conmigo y creo que hay que ser respetuoso. Estoy contento por estar dentro de unos candidatos que pueda tener la selección de Honduras y me pone muy contento, de ahí a que pueda darte cosas pues no, no las voy a dar hasta que sea una realidad.

¿Y es Ruben Omar Romano un técnico caro o se puede adecuar a lo que pague Fenafuth?

No, yo creo que me puedo adecuar a muchas cosas porque sabemos perfectamente un país que otro país y no es lo mismo un equipo con otro, uno se tiene que adecuar pero bueno siempre y cuando estén las condiciones de trabajo que para mí son mucho más importantes que todo.

¿Cómo toma que Carlos Pavón lo haya recomendado?

Lo leí y bueno Carlos fue un jugador muy importante en mi carrera porque yo inicio como técnico y lo llevo yo al Celaya entonces él conoce perfectamente mi forma de trabajar y por eso la recomendación, he tenido contacto siempre con él y sé que está trabajando en Estados Unidos y que le va muy bien.