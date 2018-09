Las nuevas caras que se apuntan para la Selección de Honduras de Catar 2022

Cada vez está más cerca conocer la identidad del nuevo seleccionador de Honduras para el proceso eliminatorio a Catar 2022. Con ello de la mano, comienzan a mencionarse las nuevas apuestas que el timonel que dirija los destinos del equipo de todos empleará.

Luis Guifarro: "No me gustaría Alexis Mendoza para la Selección de Honduras"

El buen momento del delantero Bryan Róchez con el Nacional de la primera división de Portugal, así como la experiencia ganada por Alberth Elis, Romell Quioto y Antony “Choco” Lozano en el camino eliminatorio anterior a Rusia 2018, no son los únicos nombres a considerar.

Claro está que estas nuevas variantes deberán seguir al pie de la letra los pasos que sus antecesores siguieron en el pasado. En ese orden resulta interesante pensar que la Liga ha hecho su trabajo inyectando talento a la Selección Nacional, algunos, incluso, ya se encuentran mostrando sus capacidades en el extranjero.

En México, Michaell Chirinos sigue acumulando participaciones con los Lobos BUAP, mientras que en Portugal, Wesly Decas (Nacional, primera) y Jonathan Rubio (Varzim, segunda) hacen lo propio.

Qué decir del producto interno, que nos muestra elementos de alto nivel como Darixon Vuelto (Real España), Cristian Cálix (Marathón), Elmer Güity (Olimpia) y Denil Maldonado (Motagua). El mismo meta olimpista Edrick Menjívar levanta la mano para competir con Luis “Buba” López y Harold Fonseca, los llamados a asumir los galones de Donis Escober, quien ha perdido protagonismo en la capital. Todos ellos registran la suficiente cantidad de presencias en el máximo circuito.

En la Serie C italiana también hay embajadores. Rigoberto Rivas intenta sumar vivencias con el Ternana para en algún momento soñar con que el poderoso Inter, club dueño de su ficha, le brinde la posibilidad de enseñar sus armas.

El porvenir es alentador, por lo que quien sea el elegido para capitanear el barco catracho realizará su trabajo alejado de las excusas.

Opinan sobre esta nueva Bicolor

Mateo Yibrín: "Es una manera de ir evaluando jugadores que pueden servir"



En voz de Mateo Yibrín, uno de los tres hombres fuertes de la Comisión de Selecciones, casualmente la encargada de dilucidar en los próximos días al nuevo seleccionador nacional, la posibilidad de probar con sangre nueva que pueda adaptarse a las exigencias del futuro timonel de la Bicolor es una excelente opción.

“Estoy de acuerdo, es una decisión acertada” contar con ellos para el camino a Catar 2022, indicó el expresidente de Real España, que añade que dicha situación “es una manera de ir evaluando los jugadores que pueden servir para las próximas eliminatorias”.

Árnold Cruz: "Ojalá tengan perseverancia y estabilidad emocional"



Arnold Cruz, exseleccionado nacional y asistente de la Selección en la era del tico Hernán Medford, dice que independientemente de los nombres el nuevo entrenador de la H debe jugársela por el compromiso y calidad de los jugadores.

“El seleccionador rumbo a Catar debe apostar al compromiso, calidad y argumentos que tengan los seleccionados; hay nombres importantes que ojalá tengan perseverancia y estabilidad emocional durante todo este tiempo”. Además, comentó sobre las nuevas caras del balompié catracho que “los deben llevar con exigencia, decirles que el fútbol es competencia, calidad y cada día deben estar mejorando”.

Juan Carlos Pineda Chacón: "No podemos despreciar todo el inventario que hay"



El reconocido periodista de deportes TVC Juan Carlos Pineda Chacón estima que apostar por la nueva generación “es desafiante para el criterio de quien vaya a ser el seleccionador, quien sea querrá un equipo competitivo” con la mira a Catar 2022. A su vez menciona que “no hay una receta, ni el mismo Elis la sabía, pero sus condiciones desbordaron y llamaron la atención”, apunta, agregando a su análisis que “Jhow Benavídez es un perfil interesante; claro que Chirinos me encanta, pero cuántas cosas tendrá que mejorar; la madurez de Acosta y el mismo Róchez... no podemos despreciar todo el inventario que hay”, concluyó.

Datos a considerar:

- Honduras es el único país que no jugará amistoso en la fecha FIFA de septiembre.

- El 11 de octubre, la H se medirá con Emiratos Árabes Unidos en Barcelona, España. Ese mismo mes se jugaría con Marruecos.

- Noviembre luce como el mes perfecto para que la H choque con Chile y Perú en territorio sudamericano.

- El anuncio del nuevo seleccionador se sigue dilatando. Se hablaba de septiembre, pero no se descarta que sea a inicio de año.