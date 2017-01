Mario Martínez se doblega y llora: “Mi abuela me crió casi una vida”

Pocos saben que su dilatada carrera no sería la misma si el presagio de un médico se hubiera cumplido. Tampoco son muchos los que conocen que por andar de “rigioso” y con el deseo de estrenar unos tacos Milán que le regaló su madre, Emérita Hernández, dejó de estudiar para el examen que le tocaba en la escuela y se fracturó un tobillo en la mismísima cancha que dio sus primeros pasos.

Es la historia hasta ahora no contada del volante de la Selección de Honduras, Mario Martínez, quien mostró su lado más sensible al recordar las palabras llenas de convicción que su abuela recientemente fallecida, Vilma (QDDG), le dio hace muchos años. Serían las que cambiarían su perspectiva y lo convertirían en unos de los futbolistas que tienen soñando al país con clasificar a su cuarta Copa Mundial de la historia.

“Súper Mario” demostró que es sensible. Nos enseñó algo muy importante en esta entrevista que nos brindó en la polvorienta cancha que pulió durante años su fina pierna zurda: su amor por la familia y el orgullo por sus orígenes.

¿Cuánto valora iniciar 2017 en Honduras?

Mucho, agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar un fin de año más con mi familia y comenzar 2017 en mi barrio, compartiendo con los niños, mis padres y mis hijos; uno disfruta pasar momentos en donde uno creció, son fechas especiales.

Pero usted ha sabido aprovechar el tiempo y se ha identificado con su comunidad...

Contento, son momentos de tradición en mi barrio, en donde los amigos, bueno, mi papá y yo, nos movemos para que no se pierda esa costumbre de jugar solteros contra casados, que la gente que viene se acerque y disfrute de los partidos; a veces traigo compañeros de Liga Nacional para que se tomen fotos con la gente, esa es la idea, que cada año que se pueda y Dios nos dé la oportunidad se disfrute de cada momento.

Recientemente le tocó perder a su abuela, que era como su madre, ¿no fue un cierre de 2016 fácil, cierto?

La verdad que fue difícil, triste, una noticia que recibí al otro lado del mundo, en Egipto, pero Dios sabe lo que hace, ahora está en un mejor lugar; me duele porque me crió casi una vida, 17 años, fue la que me daba consejos, consentía y daba todo lo que le pedía. Son momentos difíciles en los que uno se acuerda de las personas que dicen que la carrera de futbolista es fácil, no es así, por ella uno se pierde de muchas cosas.

¿Cómo ha sobrellevado ese momento su padre?

Mi papá siempre tuvo el apoyo de ella, obviamente quedó dolido con la muerte de mi abuela, pero estuvimos a diario mensajeando y hablando por teléfono; es la vida, Dios sabe lo que hace, y estamos saliendo de este duro momento, conscientes que ella siempre va a estar en el corazón de nosotros, la vamos a recordar siempre.

¿Cómo ha manejado esa lejanía con su esposa e hijo?

Digo eso porque es difícil para mi familia; no me quejo por el club, por el fútbol y el trato, la verdad no me han tratado al 100 por ciento, sino al 200, como un verdadero jugador profesional; es una Liga muy fuerte, que me ha ayudado mucho, la gente me ha tratado bien, incluso cuando voy a los centros comerciales la gente me conoce, es un país al que le gusta bastante el fútbol. Toca cumplir el contrato, vamos a seguir en el equipo, primero Dios las cosas salgan mejor y representar bien a Honduras.

Mario junto a su padre del mismo nombre con quien comparte muchas anécdotas.

¿Qué es lo más exótico que le ha tocado vivir en Egipto?

Egipto es uno de los países árabes más libres. Por ejemplo en Arabia Saudita las mujeres andan tapadas, no pueden manejar y ahí no, ellas pueden andar, hay muchas turistas y es un país más liberal; por ejemplo en el Ramadán yo no podía comer frente a ellos, entrenábamos a las 10 u 11 de la noche, cuando aquí eran las seis o cinco de la mañana. Recuerdo una anécdota para el Ramadán: yo me puse a comer frente a dos personas y me quedaban viendo como queriéndome decir “te vale, nosotros no podemos comer y vos lo hacés”.

¿Cómo ve la próxima Copa Uncaf en que participará Honduras?

Hay una buena camada, el profesor sabrá lo que hará, a él le gusta competir en cada competencia a la que va; es un torneo en el que se pelea un boleto a Copa Oro, ya me tocó ganar una y lo disfrutamos al máximo; es bonito representar a tu país y ser campeón.

¿Podría servir para sacar nombres importantes para la eliminatoria?

Es una nueva oportunidad, el profe lo dijo claro, que sería una oportunidad para varios jóvenes; son las opciones que uno como futbolista espera, es el deseo de cada uno, primero Dios al grupo que viaje y elija el profesor le vaya bien.

¿Se ve celebrando el pase a Rusia 2018 a finales de este año?

La verdad que confío en esta Selección, talvez contra Panamá no salieron las cosas, pero la Selección ha crecido, con el profesor y los compañeros somos conscientes que lo hemos hecho, tenemos claro el objetivo de clasificar al Mundial y ojalá se nos conceda eso.

Pasando a otro tema y rememorando un poco su infancia, ¿qué significado tiene para su vida esta cancha en donde lo estamos entrevistando?

Me trae muchos recuerdos de mi niñez, aquí la mayor travesura que hice fue una vez que estaba estudiando para un examen de escuela y mi mamá me había comprado unos tacos Milán; yo por el deseo de estrenarlos aproveché que mi madre estaba bañándose para salirme de escondidas y jugando una ´chona´ (juego tradicional de fútbol en el que se enfrentan dos contra dos) con unos amigos me fracturé el tobillo y solo me acordé de mi mami y les dije a ellos “mi mamá me va a regañar”. Estuve dos semanas pensando que era un golpe y cuando me llevaron al médico me dijo que por qué me habían llevado tarde y que por ello corría el riesgo de no volver a jugar fútbol, es algo que me mató, me lo dijo enfrente de mi abuela y ella me dijo; “tranquilo, hijo, solo Dios sabe lo que va a pasar”, fue un momento...(vienen las lágrimas al recordar a su abuela fallecida y menciona que ella “fue todo para mí”) duro, me dijo que el doctor no sabía, que confiara en Dios.

¿Seguramente cada vez que anotaba o sobresalía recordaba esas palabras de su abuela?

Difícil, me dolió porque yo soy muy agradecido con quien de verdad me apoya, ella fue muy fundamental en mi carrera, soy sincero; sin echar de menos a mis padres, pues ellos trabajaban y yo pasaba tiempo con ella. Soy consciente que estoy donde estoy por Dios, pero también gracias a ellos, trato de apoyarlos ahora que Él me ha bendecido con esta carrera, lo hago por ellos.

Mario compartiendo con los niños de su colonia donde es muy querido en San Pedro Sula.

CORTITAS CON "SÚPER MARIO"

¿A quién le daría el premio de Fifa “The Best”?

Durante Messi juegue al fútbol tienen que dárselo a él, respeto a Cristiano, es un monstruo, pero Messi es el mejor del mundo.

¿Quién es el mejor jugador de la Liga Nacional?

Hay buenos jugadores, pero pienso que por lo que hizo esta temporada y el nivel que mostró en la Selección y Olimpia, fue Quioto.

¿A quién considera el referente del fútbol hondureño?

Para mí es Maynor Figueroa, hay otros jugadores como Andy (Nájar) y (Brayan) Beckeles, pero él es un líder y una persona que admiro.

¿Cuál es el fichaje que más le sorprendió en el fútbol mundial en 2016?

Los jugadores que se han ido a China teniendo esa clase, pero son decisiones que uno como futbolista entiende. Están el caso del brasileño Oscar y el argentinoTévez.

¿A qué jugador le gustaría tener si fuera técnico?

Un futbolista que me gustaría tener en mi equipo siempre es Iniesta.

LO DIJO MARIO:

"Tras esa dura lesión de niño tomé fuerzas y volví a jugar fútbol, luché por mis sueños y logré llegar a jugar en el equipo que soñé con hacerlo, Real España”.

"Estoy agradecido con Dios por mi abuela, siempre la voy a recordar porque fue una parte fundamental en mi carrera de futbolista”.

"Yo disfruto todas las creencias en Egipto, las respeto. Cuando ellos oran a veces me invitan, pero yo les digo que soy cristiano”.

DATOS

1. Mario Martínez aún tiene contrato por un año con el Enppi de la Liga Premier de Egipto, el cual piensa cumplir.

2. Martínez no pudo estar en el sepelio de su abuela Vilma Hernández, quien falleció el pasado 26 de diciembre.